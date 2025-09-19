クォートセクション
通貨 / IVF
IVF

0.87 USD 0.02 (2.25%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IVFの今日の為替レートは、-2.25%変化しました。日中、通貨は1あたり0.87の安値と0.92の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.87 0.92
1年のレンジ
0.73 4.24
以前の終値
0.89
始値
0.88
買値
0.87
買値
1.17
安値
0.87
高値
0.92
出来高
171
1日の変化
-2.25%
1ヶ月の変化
-9.38%
6ヶ月の変化
-63.75%
1年の変化
-63.75%
