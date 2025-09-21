QuotazioniSezioni
Valute / IVF
Tornare a Azioni

IVF

0.88 USD 0.01 (1.15%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IVF ha avuto una variazione del 1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.87 e ad un massimo di 0.93.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.87 0.93
Intervallo Annuale
0.73 4.24
Chiusura Precedente
0.87
Apertura
0.87
Bid
0.88
Ask
1.18
Minimo
0.87
Massimo
0.93
Volume
136
Variazione giornaliera
1.15%
Variazione Mensile
-8.33%
Variazione Semestrale
-63.33%
Variazione Annuale
-63.33%
21 settembre, domenica