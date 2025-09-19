クォートセクション
通貨 / FVR
株に戻る

FVR

13.60 USD 0.30 (2.26%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FVRの今日の為替レートは、2.26%変化しました。日中、通貨は1あたり13.16の安値と13.68の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
13.16 13.68
1年のレンジ
10.61 19.76
以前の終値
13.30
始値
13.29
買値
13.60
買値
13.90
安値
13.16
高値
13.68
出来高
367
1日の変化
2.26%
1ヶ月の変化
2.49%
6ヶ月の変化
7.17%
1年の変化
-25.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K