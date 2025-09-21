Valute / FVR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FVR
13.76 USD 0.16 (1.18%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FVR ha avuto una variazione del 1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.50 e ad un massimo di 13.96.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
13.50 13.96
Intervallo Annuale
10.61 19.76
- Chiusura Precedente
- 13.60
- Apertura
- 13.50
- Bid
- 13.76
- Ask
- 14.06
- Minimo
- 13.50
- Massimo
- 13.96
- Volume
- 393
- Variazione giornaliera
- 1.18%
- Variazione Mensile
- 3.69%
- Variazione Semestrale
- 8.43%
- Variazione Annuale
- -24.60%
21 settembre, domenica