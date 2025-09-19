通貨 / EONR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EONR
0.49 USD 0.05 (11.36%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EONRの今日の為替レートは、11.36%変化しました。日中、通貨は1あたり0.44の安値と0.52の高値で取引されました。
ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.44 0.52
1年のレンジ
0.28 2.69
- 以前の終値
- 0.44
- 始値
- 0.45
- 買値
- 0.49
- 買値
- 0.79
- 安値
- 0.44
- 高値
- 0.52
- 出来高
- 2.673 K
- 1日の変化
- 11.36%
- 1ヶ月の変化
- 40.00%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- -43.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K