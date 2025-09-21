QuotazioniSezioni
Valute / EONR
Tornare a Azioni

EONR

0.48 USD 0.01 (2.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EONR ha avuto una variazione del -2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.44 e ad un massimo di 0.53.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.44 0.53
Intervallo Annuale
0.28 2.69
Chiusura Precedente
0.49
Apertura
0.52
Bid
0.48
Ask
0.78
Minimo
0.44
Massimo
0.53
Volume
1.832 K
Variazione giornaliera
-2.04%
Variazione Mensile
37.14%
Variazione Semestrale
-2.04%
Variazione Annuale
-44.83%
21 settembre, domenica