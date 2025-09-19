クォートセクション
通貨 / DYCQ
DYCQ: DT Cloud Acquisition Corporation

11.50 USD 0.50 (4.55%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DYCQの今日の為替レートは、4.55%変化しました。日中、通貨は1あたり11.26の安値と11.50の高値で取引されました。

DT Cloud Acquisition Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.26 11.50
1年のレンジ
10.27 11.50
以前の終値
11.00
始値
11.27
買値
11.50
買値
11.80
安値
11.26
高値
11.50
出来高
4
1日の変化
4.55%
1ヶ月の変化
5.89%
6ヶ月の変化
8.70%
1年の変化
11.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K