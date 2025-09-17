КотировкиРазделы
Валюты / DYCQ
Назад в Рынок акций США

DYCQ: DT Cloud Acquisition Corporation

11.50 USD 0.50 (4.55%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DYCQ за сегодня изменился на 4.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.26, а максимальная — 11.50.

Следите за динамикой DT Cloud Acquisition Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
11.26 11.50
Годовой диапазон
10.27 11.50
Предыдущее закрытие
11.00
Open
11.27
Bid
11.50
Ask
11.80
Low
11.26
High
11.50
Объем
4
Дневное изменение
4.55%
Месячное изменение
5.89%
6-месячное изменение
8.70%
Годовое изменение
11.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.