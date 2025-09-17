Курс DYCQ за сегодня изменился на 4.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.26, а максимальная — 11.50.

