DYCQ: DT Cloud Acquisition Corporation
11.50 USD 0.50 (4.55%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DYCQ за сегодня изменился на 4.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.26, а максимальная — 11.50.
Следите за динамикой DT Cloud Acquisition Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.26 11.50
Годовой диапазон
10.27 11.50
- Предыдущее закрытие
- 11.00
- Open
- 11.27
- Bid
- 11.50
- Ask
- 11.80
- Low
- 11.26
- High
- 11.50
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 4.55%
- Месячное изменение
- 5.89%
- 6-месячное изменение
- 8.70%
- Годовое изменение
- 11.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.