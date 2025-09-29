- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CMS-PC: CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1
CMS-PCの今日の為替レートは、-0.97%変化しました。日中、通貨は1あたり19.31の安値と19.51の高値で取引されました。
CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CMS-PC株の現在の価格は？
CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1の株価は本日19.31です。-0.97%内で取引され、前日の終値は19.50、取引量は17に達しました。CMS-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1の株は配当を出しますか？
CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1の現在の価格は19.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.66%やUSDにも注目します。CMS-PCの動きはライブチャートで確認できます。
CMS-PC株を買う方法は？
CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1の株は現在19.31で購入可能です。注文は通常19.31または19.61付近で行われ、17や-0.77%が市場の動きを示します。CMS-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
CMS-PC株に投資する方法は？
CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1への投資では、年間の値幅16.44 - 19.62と現在の19.31を考慮します。注文は多くの場合19.31や19.61で行われる前に、4.38%や13.66%と比較されます。CMS-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CMS ENERGY CORPの株の最高値は？
CMS ENERGY CORPの過去1年の最高値は19.62でした。16.44 - 19.62内で株価は大きく変動し、19.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CMS ENERGY CORPの株の最低値は？
CMS ENERGY CORP(CMS-PC)の年間最安値は16.44でした。現在の19.31や16.44 - 19.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CMS-PCの動きはライブチャートで確認できます。
CMS-PCの株式分割はいつ行われましたか？
CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.50、13.66%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 19.50
- 始値
- 19.46
- 買値
- 19.31
- 買値
- 19.61
- 安値
- 19.31
- 高値
- 19.51
- 出来高
- 17
- 1日の変化
- -0.97%
- 1ヶ月の変化
- 4.38%
- 6ヶ月の変化
- 13.66%
- 1年の変化
- 13.66%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前