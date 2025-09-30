KurseKategorien
CMS-PC: CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1

19.31 USD 0.19 (0.97%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMS-PC hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.31 bis zu einem Hoch von 19.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CMS-PC heute?

Die Aktie von CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1 (CMS-PC) notiert heute bei 19.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.97% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.50 und das Handelsvolumen erreichte 17. Das Live-Chart von CMS-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CMS-PC Dividenden?

CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1 wird derzeit mit 19.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMS-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich CMS-PC-Aktien?

Sie können Aktien von CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1 (CMS-PC) zum aktuellen Kurs von 19.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.31 oder 19.61 platziert, während 17 und -0.77% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMS-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CMS-PC-Aktien?

Bei einer Investition in CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1 müssen die jährliche Spanne 16.44 - 19.62 und der aktuelle Kurs 19.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.38% und 13.66%, bevor sie Orders zu 19.31 oder 19.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMS-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CMS ENERGY CORP?

Der höchste Kurs von CMS ENERGY CORP (CMS-PC) im vergangenen Jahr lag bei 19.62. Innerhalb von 16.44 - 19.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1 mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CMS ENERGY CORP?

Der niedrigste Kurs von CMS ENERGY CORP (CMS-PC) im Laufe des Jahres betrug 16.44. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.31 und der Spanne 16.44 - 19.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMS-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CMS-PC statt?

CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.50 und 13.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.31 19.51
Jahresspanne
16.44 19.62
Vorheriger Schlusskurs
19.50
Eröffnung
19.46
Bid
19.31
Ask
19.61
Tief
19.31
Hoch
19.51
Volumen
17
Tagesänderung
-0.97%
Monatsänderung
4.38%
6-Monatsänderung
13.66%
Jahresänderung
13.66%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4