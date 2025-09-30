- Übersicht
CMS-PC: CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1
Der Wechselkurs von CMS-PC hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.31 bis zu einem Hoch von 19.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CMS-PC heute?
Die Aktie von CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1 (CMS-PC) notiert heute bei 19.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.97% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.50 und das Handelsvolumen erreichte 17. Das Live-Chart von CMS-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CMS-PC Dividenden?
CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1 wird derzeit mit 19.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMS-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich CMS-PC-Aktien?
Sie können Aktien von CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1 (CMS-PC) zum aktuellen Kurs von 19.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.31 oder 19.61 platziert, während 17 und -0.77% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMS-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CMS-PC-Aktien?
Bei einer Investition in CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1 müssen die jährliche Spanne 16.44 - 19.62 und der aktuelle Kurs 19.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.38% und 13.66%, bevor sie Orders zu 19.31 oder 19.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMS-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CMS ENERGY CORP?
Der höchste Kurs von CMS ENERGY CORP (CMS-PC) im vergangenen Jahr lag bei 19.62. Innerhalb von 16.44 - 19.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CMS ENERGY CORP?
Der niedrigste Kurs von CMS ENERGY CORP (CMS-PC) im Laufe des Jahres betrug 16.44. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.31 und der Spanne 16.44 - 19.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMS-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CMS-PC statt?
CMS Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 1 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.50 und 13.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.50
- Eröffnung
- 19.46
- Bid
- 19.31
- Ask
- 19.61
- Tief
- 19.31
- Hoch
- 19.51
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -0.97%
- Monatsänderung
- 4.38%
- 6-Monatsänderung
- 13.66%
- Jahresänderung
- 13.66%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4