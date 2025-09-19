クォートセクション
通貨 / CJMB
CJMB

4.90 USD 0.12 (2.51%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CJMBの今日の為替レートは、2.51%変化しました。日中、通貨は1あたり4.83の安値と5.02の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
4.83 5.02
1年のレンジ
3.38 7.76
以前の終値
4.78
始値
4.87
買値
4.90
買値
5.20
安値
4.83
高値
5.02
出来高
16
1日の変化
2.51%
1ヶ月の変化
-1.61%
6ヶ月の変化
15.02%
1年の変化
19.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
19:30
USD
19:30
USD
19:30
USD
19:30
USD
