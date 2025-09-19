Währungen / CJMB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CJMB
4.85 USD 0.05 (1.02%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CJMB hat sich für heute um -1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.78 bis zu einem Hoch von 5.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.78 5.02
Jahresspanne
3.38 7.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.90
- Eröffnung
- 4.78
- Bid
- 4.85
- Ask
- 5.15
- Tief
- 4.78
- Hoch
- 5.02
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -1.02%
- Monatsänderung
- -2.61%
- 6-Monatsänderung
- 13.85%
- Jahresänderung
- 18.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K