CARY: Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETF
CARYの今日の為替レートは、-0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり20.85の安値と20.95の高値で取引されました。
Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CARY株の現在の価格は？
Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFの株価は本日20.89です。-0.57%内で取引され、前日の終値は21.01、取引量は190に達しました。CARYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFの株は配当を出しますか？
Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFの現在の価格は20.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.32%やUSDにも注目します。CARYの動きはライブチャートで確認できます。
CARY株を買う方法は？
Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFの株は現在20.89で購入可能です。注文は通常20.89または21.19付近で行われ、190や0.19%が市場の動きを示します。CARYの最新情報はライブチャートで確認できます。
CARY株に投資する方法は？
Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFへの投資では、年間の値幅20.40 - 21.27と現在の20.89を考慮します。注文は多くの場合20.89や21.19で行われる前に、0.19%や0.34%と比較されます。CARYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Angel Oak Income ETFの株の最高値は？
Angel Oak Income ETFの過去1年の最高値は21.27でした。20.40 - 21.27内で株価は大きく変動し、21.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Angel Oak Income ETFの株の最低値は？
Angel Oak Income ETF(CARY)の年間最安値は20.40でした。現在の20.89や20.40 - 21.27と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CARYの動きはライブチャートで確認できます。
CARYの株式分割はいつ行われましたか？
Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.01、-1.32%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.01
- 始値
- 20.85
- 買値
- 20.89
- 買値
- 21.19
- 安値
- 20.85
- 高値
- 20.95
- 出来高
- 190
- 1日の変化
- -0.57%
- 1ヶ月の変化
- 0.19%
- 6ヶ月の変化
- 0.34%
- 1年の変化
- -1.32%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8