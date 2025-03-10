クォートセクション
通貨 / CARY
株に戻る

CARY: Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETF

20.89 USD 0.12 (0.57%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CARYの今日の為替レートは、-0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり20.85の安値と20.95の高値で取引されました。

Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CARY News

よくあるご質問

CARY株の現在の価格は？

Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFの株価は本日20.89です。-0.57%内で取引され、前日の終値は21.01、取引量は190に達しました。CARYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFの株は配当を出しますか？

Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFの現在の価格は20.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.32%やUSDにも注目します。CARYの動きはライブチャートで確認できます。

CARY株を買う方法は？

Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFの株は現在20.89で購入可能です。注文は通常20.89または21.19付近で行われ、190や0.19%が市場の動きを示します。CARYの最新情報はライブチャートで確認できます。

CARY株に投資する方法は？

Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFへの投資では、年間の値幅20.40 - 21.27と現在の20.89を考慮します。注文は多くの場合20.89や21.19で行われる前に、0.19%や0.34%と比較されます。CARYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Angel Oak Income ETFの株の最高値は？

Angel Oak Income ETFの過去1年の最高値は21.27でした。20.40 - 21.27内で株価は大きく変動し、21.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Angel Oak Income ETFの株の最低値は？

Angel Oak Income ETF(CARY)の年間最安値は20.40でした。現在の20.89や20.40 - 21.27と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CARYの動きはライブチャートで確認できます。

CARYの株式分割はいつ行われましたか？

Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.01、-1.32%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.85 20.95
1年のレンジ
20.40 21.27
以前の終値
21.01
始値
20.85
買値
20.89
買値
21.19
安値
20.85
高値
20.95
出来高
190
1日の変化
-0.57%
1ヶ月の変化
0.19%
6ヶ月の変化
0.34%
1年の変化
-1.32%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8