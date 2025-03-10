- Übersicht
CARY: Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETF
Der Wechselkurs von CARY hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.85 bis zu einem Hoch von 20.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CARY heute?
Die Aktie von Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETF (CARY) notiert heute bei 20.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.52% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.01 und das Handelsvolumen erreichte 322. Das Live-Chart von CARY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CARY Dividenden?
Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETF wird derzeit mit 20.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.28% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CARY zu verfolgen.
Wie kaufe ich CARY-Aktien?
Sie können Aktien von Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETF (CARY) zum aktuellen Kurs von 20.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.90 oder 21.20 platziert, während 322 und 0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CARY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CARY-Aktien?
Bei einer Investition in Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETF müssen die jährliche Spanne 20.40 - 21.27 und der aktuelle Kurs 20.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.24% und 0.38%, bevor sie Orders zu 20.90 oder 21.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CARY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Angel Oak Income ETF?
Der höchste Kurs von Angel Oak Income ETF (CARY) im vergangenen Jahr lag bei 21.27. Innerhalb von 20.40 - 21.27 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Angel Oak Income ETF?
Der niedrigste Kurs von Angel Oak Income ETF (CARY) im Laufe des Jahres betrug 20.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.90 und der Spanne 20.40 - 21.27 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CARY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CARY statt?
Angel Oak Funds Trust Angel Oak Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.01 und -1.28% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.01
- Eröffnung
- 20.85
- Bid
- 20.90
- Ask
- 21.20
- Tief
- 20.85
- Hoch
- 20.95
- Volumen
- 322
- Tagesänderung
- -0.52%
- Monatsänderung
- 0.24%
- 6-Monatsänderung
- 0.38%
- Jahresänderung
- -1.28%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8