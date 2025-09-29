クォートセクション
通貨 / BML-PH
BML-PH: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit

20.60 USD 0.01 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BML-PHの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり20.55の安値と20.67の高値で取引されました。

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BML-PH株の現在の価格は？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの株価は本日20.60です。-0.05%内で取引され、前日の終値は20.61、取引量は28に達しました。BML-PHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの株は配当を出しますか？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの現在の価格は20.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.91%やUSDにも注目します。BML-PHの動きはライブチャートで確認できます。

BML-PH株を買う方法は？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの株は現在20.60で購入可能です。注文は通常20.60または20.90付近で行われ、28や-0.34%が市場の動きを示します。BML-PHの最新情報はライブチャートで確認できます。

BML-PH株に投資する方法は？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositへの投資では、年間の値幅19.73 - 20.89と現在の20.60を考慮します。注文は多くの場合20.60や20.90で行われる前に、0.88%や-0.91%と比較されます。BML-PHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？

BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は20.89でした。19.73 - 20.89内で株価は大きく変動し、20.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？

BANK OF AMERICA CORP(BML-PH)の年間最安値は19.73でした。現在の20.60や19.73 - 20.89と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BML-PHの動きはライブチャートで確認できます。

BML-PHの株式分割はいつ行われましたか？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.61、-0.91%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.55 20.67
1年のレンジ
19.73 20.89
以前の終値
20.61
始値
20.67
買値
20.60
買値
20.90
安値
20.55
高値
20.67
出来高
28
1日の変化
-0.05%
1ヶ月の変化
0.88%
6ヶ月の変化
-0.91%
1年の変化
-0.91%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待