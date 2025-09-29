КотировкиРазделы
BML-PH: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit

20.60 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BML-PH за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.55, а максимальная — 20.67.

Следите за динамикой Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BML-PH сегодня?

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PH) сегодня оценивается на уровне 20.60. Инструмент торгуется в пределах -0.05%, вчерашнее закрытие составило 20.61, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BML-PH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit?

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit в настоящее время оценивается в 20.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.91% и USD. Отслеживайте движения BML-PH на графике в реальном времени.

Как купить акции BML-PH?

Вы можете купить акции Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PH) по текущей цене 20.60. Ордера обычно размещаются около 20.60 или 20.90, тогда как 11 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BML-PH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BML-PH?

Инвестирование в Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit предполагает учет годового диапазона 19.73 - 20.89 и текущей цены 20.60. Многие сравнивают 0.88% и -0.91% перед размещением ордеров на 20.60 или 20.90. Изучайте ежедневные изменения цены BML-PH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BML-PH) за последний год составила 20.89. Акции заметно колебались в пределах 19.73 - 20.89, сравнение с 20.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BML-PH) за год составила 19.73. Сравнение с текущими 20.60 и 19.73 - 20.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BML-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BML-PH?

В прошлом Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.61 и -0.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.55 20.67
Годовой диапазон
19.73 20.89
Предыдущее закрытие
20.61
Open
20.67
Bid
20.60
Ask
20.90
Low
20.55
High
20.67
Объем
11
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
0.88%
6-месячное изменение
-0.91%
Годовое изменение
-0.91%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.