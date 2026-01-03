インディケータ: Candle Time End and Spread - ページ 2 12 新しいコメント pyrrhic 2023.08.31 12:23 #11 キャンドル Huu Toan Nguyen 2024.01.04 06:06 #12 ありがとう Виталий Баринов 2024.03.15 21:39 #13 素晴らしい情報ツール！ミニマルで使いやすい。ありがとうございました！ jintian yang 2024.03.21 03:37 #14 素晴らしい指標をありがとう！ 1472514 2024.07.18 09:32 #15 とても良い。初めてうまくいった。 Carlson Brito da Paixão 2024.07.22 04:38 #16 やったよ...。 Carlson Brito da Paixão 2024.07.22 04:39 #17 マルコス、ありがとう。 Imre50 2025.01.30 09:13 #18 もう何年も使っている。 fig_antonio 2026.01.03 21:25 #19 Marcos #:YouTubeでmt5にインジケーターをインストールする方法を見る。または、candle_time_end_and_spread. mq5 (2.49 KB)をクリックして開いてください。 メタトレーダーを開いたらコンパイルをクリックします。次に、チャート画面で、ctrl + nして、インジケータを探し、チャートにドラッグします。 それでも動かない。 Vinicius Pereira De Oliveira 2026.01.03 23:56 #20 Bethe Goncalves #: 色も変えられないし、黒い背景も表示されない。 fig_antonio#: とにかく動かなかった。 私のMT5にインストールしたところ、どうやら正常に動作するようです： 何をしようとしているのか、何が間違っているのかを説明する必要があります。問題を理解しやすくするために、Journalタブの関連するメッセージとスクリーンショットを含めてください。 こちらもご覧ください： カスタマイズされたトレーディングアドバイザーとインジケーター トレーディングロボットとインジケーターの場所 12 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私のMT5にインストールしたところ、どうやら正常に動作するようです：
何をしようとしているのか、何が間違っているのかを説明する必要があります。問題を理解しやすくするために、Journalタブの関連するメッセージとスクリーンショットを含めてください。
