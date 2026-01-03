インディケータ: Candle Time End and Spread - ページ 2

新しいコメント
 
キャンドル
 
ありがとう
 
素晴らしい情報ツール！ミニマルで使いやすい。ありがとうございました！
 
素晴らしい指標をありがとう！
 
とても良い。初めてうまくいった。
 

やったよ...。

 
マルコス、ありがとう。
 
もう何年も使っている。
 
Marcos #:

YouTubeでmt5にインジケーターをインストールする方法を見る。

または、candle_time_end_and_spread. mq5 (2.49 KB)をクリックして開いてください。

メタトレーダーを開いたらコンパイルをクリックします。

次に、チャート画面で、ctrl + nして、インジケータを探し、チャートにドラッグします。

それでも動かない。
 
Bethe Goncalves # 色も変えられないし、黒い背景も表示されない。
fig_antonio#: とにかく動かなかった。

私のMT5にインストールしたところ、どうやら正常に動作するようです：



何をしようとしているのか、何が間違っているのかを説明する必要があります。問題を理解しやすくするために、Journalタブの関連するメッセージとスクリーンショットを含めてください。

こちらもご覧ください：

