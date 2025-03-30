記事"MQL5 クックブック: 価格の乖離を分析するマルチシンボルインジケーターの開発"についてのディスカッション - ページ 3 123 新しいコメント Janis Ozols 2025.03.30 07:08 #21 記事はとても魅力的に書かれており、スクリーンショットも美しい。しかし、添付のインジケーターは動作しません。 コンパイルは成功するのですが、チャートにインストールするとエラーが出ます： Anatoli Kazharski さん、何が問題なのか教えてください。 123 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
記事はとても魅力的に書かれており、スクリーンショットも美しい。しかし、添付のインジケーターは動作しません。
コンパイルは成功するのですが、チャートにインストールするとエラーが出ます：
Anatoli Kazharski さん、何が問題なのか教えてください。