記事"MetaTrader モバイル端末におけるMetaQuotes ID"についてのディスカッション - ページ 19

Michael Charles Schefe 2025.04.03 11:49 #181

emlynjarode #: アンドロイドのアプリにメタクォートのIDが表示されません。

このウェブサイトの各ページの一番下にある「連絡先とリクエスト」にあるサポートに連絡してください。彼らはあなたにアドバイスを与えるか、彼らはあなたのIDをリセットしたり、新しいものを送ることができるかもしれません。

ただし、すべてのデバイスがこのサービスに対応しているわけではないというスレッドを読んだ覚えがあります。でも、幸運を祈る。

Manuel Ricardo Davila Dena 2025.04.13 22:40 #182

AndroidでMetaquotes IDが無効になった人はいますか？

Miguel Angel Vico Alba 2025.04.13 23:08 #183

Ricardo Davila # : AndroidでMetaquotes IDのNUllが発生した人はいますか？

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

MT5がMQIDを表示しない

somethingtrading01, 24/09/2021 20:29

WI-FIに接続してメッセージバーのMQIDボタンをクリックするとコードが表示されますが、アプリを再起動してMOBILE DATAを使用しているときにMQIDボタンをクリックすると、NULLと 表示されます。

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

MT5がMQIDを表示しない

アレクセイ・ペトロフ, 16/12/2021, 09:21am

携帯端末は、有効なGoogleアカウントが使用されている場合のみ、MetaQuotes IDを登録することができます。
アンドロイドのアプリにメタクォートのIDが表示されません。
このウェブサイトの各ページの一番下にある「連絡先とリクエスト」にあるサポートに連絡してください。彼らはあなたにアドバイスを与えるか、彼らはあなたのIDをリセットしたり、新しいものを送ることができるかもしれません。
ただし、すべてのデバイスがこのサービスに対応しているわけではないというスレッドを読んだ覚えがあります。でも、幸運を祈る。
somethingtrading01, 24/09/2021 20:29
WI-FIに接続してメッセージバーのMQIDボタンをクリックするとコードが表示されますが、アプリを再起動してMOBILE DATAを使用しているときにMQIDボタンをクリックすると、NULLと 表示されます。
アレクセイ・ペトロフ, 16/12/2021, 09:21am
携帯端末は、有効なGoogleアカウントが使用されている場合のみ、MetaQuotes IDを登録することができます。