記事"MetaTrader モバイル端末におけるMetaQuotes ID"についてのディスカッション - ページ 19

emlynjarode #:
アンドロイドのアプリにメタクォートのIDが表示されません。

このウェブサイトの各ページの一番下にある「連絡先とリクエスト」にあるサポートに連絡してください。彼らはあなたにアドバイスを与えるか、彼らはあなたのIDをリセットしたり、新しいものを送ることができるかもしれません。

ただし、すべてのデバイスがこのサービスに対応しているわけではないというスレッドを読んだ覚えがあります。でも、幸運を祈る。

 

AndroidでMetaquotes IDが無効になった人はいますか？

Ricardo Davila # AndroidでMetaquotes IDのNUllが発生した人はいますか？

somethingtrading01, 24/09/2021 20:29

WI-FIに接続してメッセージバーのMQIDボタンをクリックするとコードが表示されますが、アプリを再起動してMOBILE DATAを使用しているときにMQIDボタンをクリックすると、NULLと 表示されます。


アレクセイ・ペトロフ, 16/12/2021, 09:21am

携帯端末は、有効なGoogleアカウントが使用されている場合のみ、MetaQuotes IDを登録することができます。


