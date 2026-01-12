記事"標準ライブラリのトレーディングストラテジークラスの探求- ストラテジーのカスタマイズ"についてのディスカッション
このインタビューも ぜひお読みいただきたい。
Interview with Victor Kirillin: Benefit from the MQL5 Wizard - Automated Trading Championship 2011
Victor Kirillin is developing the Standard Library and is directly related to the MQL5 Wizard that is built to the MQL5 development environment MetaEditor 5. In this interview we discuss the features of the MQL5 Wizard in connection with the forthcoming Championship.
Интервью с Виктором Кириллиным: "Пользуйтесь Мастером MQL5" - Automated Trading Championship 2011
Виктор Кириллин занимается разработкой Стандартной библиотеки и имеет непосредственное отношение к Мастеру MQL5, который встроен в MetaEditor 5 - среду разработки программ на MQL5. Мы решили поговорить с ним о возможностях MQL5 Визарда в свете предстоящего Чемпионата.
閾値レベルについて詳しく説明してくれてありがとう。MQも同じように、自社のドキュメントで詳しく説明してほしいものだ :)
記事は、通常、ドキュメントの「拡張」としても見ることができます。
このような取引とウィザード機構を備えたEAスタイルについて知る必要のある本質的なことはすべて、この記事と上記のリンク先のインタビューにあります、
それ以上を求めるのであれば、トレーダー/プログラマーが自分の「トレーディング・マインド」の幻想とスキルを代弁すればよい。
ハーヴェスターへ、
パターンの実装」 セクションの中で、ひとつだけよくわからないことがあります。ここで確認していただけると幸いです。
strength=sum(m_pattern_X*パターンの重さ)/n。
ケースA：計算された強さは67、ケースB：計算された強さは-3、ケースC：強さ=3、ケースD：強さ=-67。
2.強度が60以上の場合、ロングポジションを建て、ショートポジションを閉じる。
4.強度が-60未満の場合：ショートポジションを建て、ロングポジションを決済する。5.強度が-40以上かつ強度が-40未満の場合、何もしない。
こんにちは、私はあなたの記事で説明されたロボットを作成しようとしましたが、私は使用される著作権のバージョンがメタトレーダー5のそれに対応していないことに気づいた対処する方法をお願いします？
新しい記事 標準ライブラリのトレーディングストラテジークラスの探求- ストラテジーのカスタマイズ はパブリッシュされました:
この記事では、トレーディングストラテジークラスの標準ライブラリをどのように探求していくか、そして、カスタムストラテジーやフィルター/シグナルをMQL5ウィザードのパターン・モデルロジックを用いてどのように追加するかについて紹介したいと思います。最終的に、MetaTrader5の標準インジケーターを用いて独自の戦略を追加できるようになり、MQL5ウィザードがシンプルで強力なコードや、機能的なエキスパートアドバイザーを作成できるようになります。
MetaTrader 5では、プログラミングなどに関して最小、もしくは全く０の知識で専門的なトレーディングを行うことができ、とあるMetaEditorの機能のおかげです: それはMQL5 Wizardです。そのウィザード（この記事では詳しい動作については説明しません。）は、完了したプログラム（.mq5やex5ファイル）、アルゴリズム、コードを生成するように意図されています。MQL5標準ライブラリやトレーディングストラテジークラスから利益を得ます。
標準ライブラリ内にたくさんのトレーディングストラテジークラスがあり、そのうちの幾つ かは、すでにとてもよく、金融市場や利益分析についての有名な研究から由来します。MetaTrader5と合う標準のインジケーターから個々のインジ ケーターに対して一つのストラテジーがあります。
作者: Harvester Trading