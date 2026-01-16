記事「取引におけるニューラルネットワーク：概念強化を備えたマルチエージェントシステム（最終回）」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2026.01.16 09:56 新しい記事「取引におけるニューラルネットワーク：概念強化を備えたマルチエージェントシステム（最終回）」はパブリッシュされました: FinConフレームワークの著者によって提案されたアプローチの実装を続けます。FinConは、大規模言語モデル(LLM)をベースとしたマルチエージェントシステムです。本日は、必要なモジュールを実装し、実際の過去データを用いたモデルの包括的なテストをおこないます。 なお、ここで提示する実装はオリジナルのものとは大きく異なっており、そのことが結果に自然と影響している点に留意する必要があります。したがって、ここで言及できるのは、実装されたアプローチの効率評価のみであり、オリジナル結果の再現についてではありません。 モデルの学習には、2024年のEUR/USDにおけるH1データを使用しました。アルゴリズム性能の評価に専念するため、分析対象となるインジケーターのパラメータは変更せずにそのまま使用しました。 学習用データセットは、ランダムに初期化されたパラメータを持つ複数モデルを用いた複数回の実行結果から構成されました。さらに、Real-ORL手法を用いて、利用可能な市場シグナルデータから得られた成功例も含めました。これにより、データセットには正例が追加され、想定される市場シナリオのカバレッジが拡張されました。 学習中には、エージェントに対して「ほぼ最適な」目標行動を生成するアルゴリズムを使用しました。これにより、データセットを継続的に更新することなくモデルを学習させることが可能になります。ただし、状態空間のカバレッジを拡張することで学習効果をさらに高めるため、定期的なデータ更新を推奨します。 最終的なテストは、他のすべてのパラメータを変更せず、2025年1月の利用可能なデータを用いて実施しました。結果は以下の通りです。 作者: Dmitriy Gizlyk 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「取引におけるニューラルネットワーク：概念強化を備えたマルチエージェントシステム（最終回）」はパブリッシュされました:
なお、ここで提示する実装はオリジナルのものとは大きく異なっており、そのことが結果に自然と影響している点に留意する必要があります。したがって、ここで言及できるのは、実装されたアプローチの効率評価のみであり、オリジナル結果の再現についてではありません。
モデルの学習には、2024年のEUR/USDにおけるH1データを使用しました。アルゴリズム性能の評価に専念するため、分析対象となるインジケーターのパラメータは変更せずにそのまま使用しました。
学習用データセットは、ランダムに初期化されたパラメータを持つ複数モデルを用いた複数回の実行結果から構成されました。さらに、Real-ORL手法を用いて、利用可能な市場シグナルデータから得られた成功例も含めました。これにより、データセットには正例が追加され、想定される市場シナリオのカバレッジが拡張されました。
学習中には、エージェントに対して「ほぼ最適な」目標行動を生成するアルゴリズムを使用しました。これにより、データセットを継続的に更新することなくモデルを学習させることが可能になります。ただし、状態空間のカバレッジを拡張することで学習効果をさらに高めるため、定期的なデータ更新を推奨します。
最終的なテストは、他のすべてのパラメータを変更せず、2025年1月の利用可能なデータを用いて実施しました。結果は以下の通りです。
作者: Dmitriy Gizlyk