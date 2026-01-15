記事「取引におけるニューラルネットワーク：金融市場向けマルチモーダルツール拡張エージェント(FinAgent)」についてのディスカッション
英語の記事も書いていただけるとうれしいです。
どの言語で投稿しましたか？この記事は英語でも読めます．トレーディングにおけるニューラルネットワーク：金融市場のためのマルチモーダル、ツール拡張エージェント（FinAgent）
この記事は多言語に翻訳されているため、まさに多言語ディスカッショントピックです。
新しい記事「取引におけるニューラルネットワーク：金融市場向けマルチモーダルツール拡張エージェント(FinAgent)」はパブリッシュされました:
しかし、金融データ分析におけるLLMエージェントにはいくつかの制約があります。
研究「A Multimodal Foundation Agent for Financial Trading:Tool-Augmented, Diversified, and Generalist」の著者らは、これらの課題を解決するためにフレームワークを提案しました。FinAgentは、マルチモーダルの基盤エージェントとして、テキスト情報と視覚情報を統合し、市場の動向や履歴データを分析します。FinAgentの主要な構成要素には、重要な市場トレンドを特定するマルチモーダルデータ処理、短期および長期の意思決定を分析する二層のリフレクションモジュール、分析におけるノイズを最小化するメモリシステム、専門知識や高度な取引戦略を組み込む意思決定モジュールが含まれます。
作者: Dmitriy Gizlyk