記事「迅速な取引判断を極める：実行麻痺を克服する」についてのディスカッション
著者ユージン・ムメネ
Stuart バックテストでは 動作しないようです。ありがとうございます、
ああ、非常に良いあなたは、インジケータをテストしてみてください？その主なインジケータは、私はまた、それをバックテストするための挑戦を見つけたが、あなたはチャート上でそれを適用し、生成されたシグナルが実際に実行されたであろう良い、有効な取引の動きであったかどうかを確認することができます。
こうした中でも特に顕著な精神的障壁の一つが、価格を追い続けている多くのトレーダーが直面する、よく知られた心理的障壁です。すなわち、取引機会を追跡し、予測し、分析し、最終的に「これは利益になる」と確信できるエントリーを見つけたにもかかわらず、心の奥で「もし間違っていたらどうしよう？」「お金を失ったらどうしよう？」という声が囁き始めるのです。やがてこの自己疑念と自信の欠如が勝り、トレーダーは実行麻痺に陥り、エントリーできなくなります。そして当然ながら、価格は予想通りの方向に動いていきますが、その中に自分はいません。この結果、後悔や連続した判断ミスが生じることになります。
その後、今度はFOMO（取り残されることへの恐れ）やリベンジトレードによって、根拠の薄い、あるいは不利なエントリーを繰り返すようになります。これがさらなるミスを招き、最終的には資金の損失へとつながっていきます。これらすべての根本原因は、自信の欠如、自己疑念、そして頭の中で否定的な想像を囁き続ける声なのです。
本インジケーターは、これらの問題に対処することを目的として設計されています。このインジケーターは、まさにその「声」として機能し、チャート画面上に視覚的に表示されることで、「あなたの判断は正しい。迷わず取引を実行すべきだ」と確認させてくれます。また、反転やレンジ（持ち合い）を避けるためのエグジット警告として使用することも可能です。
作者: Eugene Mmene