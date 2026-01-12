記事「ダイナミックスイングアーキテクチャ：スイングから自動売買までの市場構造認識」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2026.01.12 09:21 新しい記事「ダイナミックスイングアーキテクチャ：スイングから自動売買までの市場構造認識」はパブリッシュされました: 本記事では、市場のスイングを高精度で捉え、自動売買を実現する完全自動化MQL5システムを紹介します。従来の固定ローソク足数に基づくスイングインジケーターとは異なり、このシステムは進行中の市場構造に動的に適応し、スイングハイおよびスイングローをリアルタイムで検出します。これにより、形成されつつあるトレンドの値動きを的確に捉え、取引機会を逃さず捕捉することが可能です。 常に変化し続ける市場のリズムの中で、すべての価格変動は一つの物語を語っています。それは、買い手と売り手の主導権がどこで、どのように移り変わったのかを示すスイングハイとスイングローの連続です。多くのトレーダーにとって、これらのスイングポイントを把握することは、市場構造を理解するための重要な基盤となります。しかし、ローソク足を一本ずつ目視で確認していく作業は、一貫性を欠きやすく、主観やバイアスが入り込む余地も少なくありません。 「ダイナミックスイングアーキテクチャ」は、そうした課題を解決するために開発されたシステムです。変化し続けるプライスアクションに動的に適応しながら、新たなスイングをリアルタイムで検出し、市場構造に変化が生じた瞬間に自動で取引を実行します。スイングローが形成されると強気の兆候を捉えて買いエントリーをおこない、スイングハイが形成されると弱気圧力のシグナルとして売りポジションを構築します。 作者: Hlomohang John Borotho TahianaBE 2025.10.22 11:20 #1 素晴らしい記事をありがとう。 Hlomohang John Borotho 2025.10.23 22:11 #2 TahianaBE #: 素晴らしい記事をありがとう。 どういたしまして。 Tonij Trisno 2025.11.04 06:47 #3 この素晴らしいEAとバックテスト 結果をありがとうございます。 そうすることで、私たちも正しい同じ/類似の結果を持っていることを確認することができます。ありがとうございます。 Hlomohang John Borotho 2025.11.06 21:51 #4 Tonij Trisno バックテスト 結果をありがとうございます。 そうすることで、私たちも正しい同じ/類似の結果を持っていることを確認することができます。ありがとうございます。 同じ結果を得るためには、テスト・ウィンドウ「(2025年4月8日～2025年7月29日)」に注意してください。 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「ダイナミックスイングアーキテクチャ：スイングから自動売買までの市場構造認識」はパブリッシュされました:
常に変化し続ける市場のリズムの中で、すべての価格変動は一つの物語を語っています。それは、買い手と売り手の主導権がどこで、どのように移り変わったのかを示すスイングハイとスイングローの連続です。多くのトレーダーにとって、これらのスイングポイントを把握することは、市場構造を理解するための重要な基盤となります。しかし、ローソク足を一本ずつ目視で確認していく作業は、一貫性を欠きやすく、主観やバイアスが入り込む余地も少なくありません。
「ダイナミックスイングアーキテクチャ」は、そうした課題を解決するために開発されたシステムです。変化し続けるプライスアクションに動的に適応しながら、新たなスイングをリアルタイムで検出し、市場構造に変化が生じた瞬間に自動で取引を実行します。スイングローが形成されると強気の兆候を捉えて買いエントリーをおこない、スイングハイが形成されると弱気圧力のシグナルとして売りポジションを構築します。
作者: Hlomohang John Borotho