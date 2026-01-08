記事「MQL5入門（第24回）：チャートオブジェクトで取引するEAの構築」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2026.01.08 06:52 新しい記事「MQL5入門（第24回）：チャートオブジェクトで取引するEAの構築」はパブリッシュされました: 本記事では、チャート上に描かれたサポートラインやレジスタンスラインを検出し、それに基づいて自動で取引を実行するエキスパートアドバイザー(EA)の作成方法を解説します。 市場が高値更新と安値切り上げ（強気構造）を形成する状態から高値切り下げと安値更新（弱気構造）を形成する状態からに移行したとき、それを弱気のChoChと呼びます。EAは以下の4つの一連の重要な値動きを検出してこれを判断します。 安値 高値 安値切り上げ 高値更新 前の高めの安値を下回るブレイク 強気の構造が破られ、ネガティブな変化が起きたと確認できたら、EAは売り注文を実行します。このとき、価格がレジスタンス矩形の内側または近くにある場合、高い確率で反転が起きると判断します。 作者: Israel Pelumi Abioye 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「MQL5入門（第24回）：チャートオブジェクトで取引するEAの構築」はパブリッシュされました:
市場が高値更新と安値切り上げ（強気構造）を形成する状態から高値切り下げと安値更新（弱気構造）を形成する状態からに移行したとき、それを弱気のChoChと呼びます。EAは以下の4つの一連の重要な値動きを検出してこれを判断します。
強気の構造が破られ、ネガティブな変化が起きたと確認できたら、EAは売り注文を実行します。このとき、価格がレジスタンス矩形の内側または近くにある場合、高い確率で反転が起きると判断します。
作者: Israel Pelumi Abioye