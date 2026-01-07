記事「MQL5における二変量コピュラ（第1回）：依存関係モデリングのための正規コピュラおよびtコピュラの実装」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2026.01.07 09:51 新しい記事「MQL5における二変量コピュラ（第1回）：依存関係モデリングのための正規コピュラおよびtコピュラの実装」はパブリッシュされました: 本記事は、MQL5における二変量コピュラ(Bivariate Copula)の実装を紹介する連載の第1回です。本記事では、正規コピュラおよびtコピュラ（スチューデントtコピュラ）の実装コードを取り上げます。また、統計的コピュラの基礎概念や関連トピックについても解説します。本記事で紹介するコードは、Hudson and Thamesが提供するArbitragelab Pythonパッケージを参考にしています。 コピュラを用いた取引戦略は、資産間の依存関係をコピュラ関数によってモデル化することで、統計的裁定取引に対する有力な代替アプローチを提供します。従来のペア取引は、長期的な関係性からの一時的な乖離を前提としていますが、コピュラを用いることで、この関係性をより柔軟にモデル化することで、取引機会を識別することが可能になります。コピュラを利用する理論的な利点は、資産間の非線形かつ非対称な依存関係を捉えられる点にあります。 このような背景を踏まえ、本記事はコピュラベースの取引戦略を実装するためのツールを紹介する連載の始まりとなります。本記事では、ペア取引および依存関係モデリングの文脈において、統計的コピュラの基礎を解説します。また、コピュラモデルを適合する前段階として必要となる、データセットの前処理に関するMQL5コードも紹介します。連載全体を通じての主な目的は、一般的に使用されるコピュラモデルを実装したライブラリを構築することです。その第一歩として、本記事では正規コピュラとtコピュラの実装を紹介します。 作者: Francis Dube 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「MQL5における二変量コピュラ（第1回）：依存関係モデリングのための正規コピュラおよびtコピュラの実装」はパブリッシュされました:
コピュラを用いた取引戦略は、資産間の依存関係をコピュラ関数によってモデル化することで、統計的裁定取引に対する有力な代替アプローチを提供します。従来のペア取引は、長期的な関係性からの一時的な乖離を前提としていますが、コピュラを用いることで、この関係性をより柔軟にモデル化することで、取引機会を識別することが可能になります。コピュラを利用する理論的な利点は、資産間の非線形かつ非対称な依存関係を捉えられる点にあります。
このような背景を踏まえ、本記事はコピュラベースの取引戦略を実装するためのツールを紹介する連載の始まりとなります。本記事では、ペア取引および依存関係モデリングの文脈において、統計的コピュラの基礎を解説します。また、コピュラモデルを適合する前段階として必要となる、データセットの前処理に関するMQL5コードも紹介します。連載全体を通じての主な目的は、一般的に使用されるコピュラモデルを実装したライブラリを構築することです。その第一歩として、本記事では正規コピュラとtコピュラの実装を紹介します。
作者: Francis Dube