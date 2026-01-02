記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第44回）：MQL5でVWMAクロスオーバーシグナルEAを構築する」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2026.01.02 12:18 新しい記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第44回）：MQL5でVWMAクロスオーバーシグナルEAを構築する」はパブリッシュされました: 本記事では、MetaTrader 5向けに開発されたVWMA（出来高加重移動平均）クロスオーバーシグナルツールを紹介します。このツールは、価格動向と出来高を組み合わせることで、強気および弱気の反転ポイントを特定することを目的としています。このエキスパートアドバイザー(EA)は、チャート上に明確な買いと売りシグナルを直接表示し、豊富な情報を持つパネルを備えるとともに、ユーザーによる詳細なカスタマイズが可能で、実践的な取引戦略の強力な補助となります。 取引の成功には、市場のノイズの中から意味のある価格トレンドを見極める能力が不可欠です。数十年にわたり、単純移動平均(SMA)や指数平滑移動平均(EMA)といった移動平均線は、価格変動を平滑化し、市場の方向性を明確にするために広く活用されてきました。しかし、これらの従来型インジケーターでは、重要な要素が考慮されていません。出来高です。出来高は、トレンドの信頼性や重要性を判断する上で極めて大きな役割を果たします。 この課題を解決するために登場したのが、VWMA（出来高加重移動平均、Volume-Weighted Moving Average）です。VWMAは、出来高の多い価格により大きな重みを与えることで、市場の実質的な勢いをより正確に反映します。その結果、出来高に裏付けられた強い値動きと、参加者の少ない弱い変動とを明確に区別することが可能になります。 本記事では、アルゴリズム取引におけるVWMAクロスオーバーの実践的な活用方法を検証します。VWMAの基本概念を解説するとともに、MQL5による実装方法、テスト結果、そして裁量トレーダーおよびシステマティックトレーダー双方にとっての重要なポイントを整理します。 これらの原則を基に開発されたVWMAクロスオーバーエキスパートアドバイザー(EA)は、VWMAクロスオーバー戦略と直感的なオンチャートダッシュボードを組み合わせたツールです。あらゆるチャート背景でも視認性を保つ設計となっており、クロスオーバーイベントを自動検出し、実行可能なシグナルを強調表示するとともに、タイムリーなアラートを提供します。これにより、取引執行や市場監視の効率が向上します。 作者: Christian Benjamin Wilson Malinda 2025.10.09 15:50 #1 XAUSDのシグナルが5日間表示されないのはなぜですか？ Christian Benjamin 2025.10.09 16:53 #2 Wilson Malinda #: XAUSDのシグナルが5日間表示されません。 バックテストか何かですか？このツールは今日投稿されたばかりなのに、どうしてもう5日も経っているんだ？ smartchartfx 2025.10.17 12:15 #3 興味深いセットアップだ。VWMAの クロスオーバーはきれいに見える。値動きだけに頼るのではなく、トレンド確認と出来高を組み合わせているのがいい。より低いタイムフレーム、特にボラティリティの高いセッションでどのように機能するか見てみたい。 beetle2008 2025.10.27 07:41 #4 出来高加重移動平均線と プライス・アクションをミックスして反転を捉える方法が素晴らしい。チャート上のパネルがとてもきれいで、フォローしやすい。このアイデアで遊ぶ余地はたくさんある。みんなと共有してくれてありがとう。 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第44回）：MQL5でVWMAクロスオーバーシグナルEAを構築する」はパブリッシュされました:
取引の成功には、市場のノイズの中から意味のある価格トレンドを見極める能力が不可欠です。数十年にわたり、単純移動平均(SMA)や指数平滑移動平均(EMA)といった移動平均線は、価格変動を平滑化し、市場の方向性を明確にするために広く活用されてきました。しかし、これらの従来型インジケーターでは、重要な要素が考慮されていません。出来高です。出来高は、トレンドの信頼性や重要性を判断する上で極めて大きな役割を果たします。
この課題を解決するために登場したのが、VWMA（出来高加重移動平均、Volume-Weighted Moving Average）です。VWMAは、出来高の多い価格により大きな重みを与えることで、市場の実質的な勢いをより正確に反映します。その結果、出来高に裏付けられた強い値動きと、参加者の少ない弱い変動とを明確に区別することが可能になります。
本記事では、アルゴリズム取引におけるVWMAクロスオーバーの実践的な活用方法を検証します。VWMAの基本概念を解説するとともに、MQL5による実装方法、テスト結果、そして裁量トレーダーおよびシステマティックトレーダー双方にとっての重要なポイントを整理します。
これらの原則を基に開発されたVWMAクロスオーバーエキスパートアドバイザー(EA)は、VWMAクロスオーバー戦略と直感的なオンチャートダッシュボードを組み合わせたツールです。あらゆるチャート背景でも視認性を保つ設計となっており、クロスオーバーイベントを自動検出し、実行可能なシグナルを強調表示するとともに、タイムリーなアラートを提供します。これにより、取引執行や市場監視の効率が向上します。
作者: Christian Benjamin