Cloud protector がMetaEditor4で使用できない

MetaEditor5では正常に完了しますが、MetaEditor4( version 5.00 build 2415 )では画像のエラーが返ってきます。

MQL5への再ログインとネットワークの変更、PCの再起動は試してみました。

他に解決方法はないでしょうか？

もしくはMQL4はサポートされなくなってしまったのでしょうか？

もしわかる方いましたらよろしくお願いいたします。

 

今のところ、空のmq4を新規作成してそこにmqhをincludeしていったところ

最後のmqhファイル内の7行目と8行目でコンパイルできたりできなかったりという状態です。

MetaEditor4のコンパイルではエラーなしですが、Cloud Protectorでは読み込み可能な行数に制限があるのでしょうか？

（添付画像の前にも５つほどmqhをincludeしています）

 

何度もすみません。

現象が再現するmq4ファイルを添付します。

test55の行を削除してCloud Protectorにかけるとコンパイルが通って、復活させてかけるとエラーになります。

原因不明です。変数の数が多すぎるのでしょうか？

ファイル:
CloudProtectorTest.mq4  5 kb
