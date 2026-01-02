Cloud protector がMetaEditor4で使用できない
今のところ、空のmq4を新規作成してそこにmqhをincludeしていったところ
最後のmqhファイル内の7行目と8行目でコンパイルできたりできなかったりという状態です。
MetaEditor4のコンパイルではエラーなしですが、Cloud Protectorでは読み込み可能な行数に制限があるのでしょうか？
（添付画像の前にも５つほどmqhをincludeしています）
ファイル:
何度もすみません。
現象が再現するmq4ファイルを添付します。
test55の行を削除してCloud Protectorにかけるとコンパイルが通って、復活させてかけるとエラーになります。
原因不明です。変数の数が多すぎるのでしょうか？
ファイル:
MetaEditor5では正常に完了しますが、MetaEditor4( version 5.00 build 2415 )では画像のエラーが返ってきます。
MQL5への再ログインとネットワークの変更、PCの再起動は試してみました。
他に解決方法はないでしょうか？
もしくはMQL4はサポートされなくなってしまったのでしょうか？
もしわかる方いましたらよろしくお願いいたします。