記事「MQL5での取引戦略の自動化（第36回）：リテストとインパルスモデルによる需給取引」についてのディスカッション

新しい記事「MQL5での取引戦略の自動化（第36回）：リテストとインパルスモデルによる需給取引」はパブリッシュされました:

本記事では、MQL5を用いて、需給(S&D: Supply and Demand)取引システムを構築します。本システムは、レンジ相場による需給ゾーンの特定、インパルスムーブによるゾーンの検証、そしてトレンド確認を伴うリテストでのエントリーをおこないます。さらに、カスタマイズ可能なリスク管理パラメータやトレーリングストップをサポートし、動的なラベルやカラー表示によるゾーンの可視化も実装しています。

需給戦略は、通常、価格が保ち合いした後に顕著な買い（需要）や売り（供給）が発生した重要な価格領域を特定する戦略です。インパルス（急激な値動き）によってゾーンの有効性が確認された後、トレーダーはそのリテストを狙って取引をおこないます。一般的には、下降トレンド中には価格が需要ゾーンへ戻ってきた際に買いエントリーをおこない、上昇トレンド中には供給ゾーンで売りエントリーをおこない、反発を期待します。リスクとリワードの水準を明確に定義することで、高い確率が期待できる取引セットアップを活用することが可能になります。以下に、考えられるさまざまなセットアップの例を示します。

供給ゾーンのセットアップ

需要ゾーンのセットアップ

需要ゾーンの設定


作者: Allan Munene Mutiiria

 
こんにちは、
、エラーもなくコンパイルできました。残念ながら、バックテストでも チャート上でも何も見ることができません。需給ゾーンはプロットされず、シグナルも認識されず、取引も実行されません。デバッグとジャーナルも空です。うまくいった人はいますか？コードが完全で最新かどうかを自動でチェックできますか？
 
1メートルの時間枠で作業
 
bzaranyika #:
1メートルの時間枠で作業
親切なフィードバックに感謝する
