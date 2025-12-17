記事「サイクルベースの取引システム(DPO)の構築と最適化の方法」についてのディスカッション
ありがとうございます。
基本的に、私はあなたのインディケータが大好きです。
より高い時間枠、例えば週足で使用すると効果的だと思います。
取引の機会を逃しています。
新しい記事「サイクルベースの取引システム(DPO)の構築と最適化の方法」はパブリッシュされました:
DPOは、価格のサイクルを可視化するために使用されるツールです。長期的なトレンド成分を取り除くことで、短期的なサイクルにフォーカスします。このインジケーターを使うことで、買われすぎや売られすぎの判断や、相場の転換ポイントを特定しやすくなります。
DPOは、現在の価格と、一定期間の移動平均を過去へずらした値を比較することで算出されます。目的はより短いサイクルを分離することです。この移動平均期間は、対象とするサイクルの長さに応じて設定するのが一般的です。DPOはゼロラインを中心に上下に振れるオシレーターであり、正の値は価格がシフトされた移動平均より上にあること、負の値は下にあることを示します。
このインジケーターは、サイクルの高値と安値の検出や、エントリー/エグジットのタイミング判断に利用できます。また、他のテクニカルツールと組み合わせてシグナルの精度を向上させることも可能です。
作者: Mohamed Abdelmaaboud