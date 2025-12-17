記事「MQL 標準ライブラリエクスプローラー（第1回）：CTrade、CiMA、CiATRによる紹介」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.17 08:49 新しい記事「MQL 標準ライブラリエクスプローラー（第1回）：CTrade、CiMA、CiATRによる紹介」はパブリッシュされました: MQL5標準ライブラリは、MetaTrader 5における取引アルゴリズム開発において重要な役割を果たします。本連載では、このライブラリを使いこなし、MetaTrader 5用の効率的な取引ツールをより簡単に作成する方法を身につけることを目指します。これには、カスタムのエキスパートアドバイザー(EA)、インジケーター、その他のユーティリティが含まれます。本日はその第一歩として、CTrade、CiMA、そしてCiATR クラスを用いたトレンドフォロー型のEAを開発します。これは初心者、熟練者を問わず、すべての開発者にとって非常に重要なテーマです。ぜひ本ディスカッションにご参加いただき、理解を深めてください。 MQL5のドキュメントでは、CTrade、CiMA、CiATRといったクラスの形式的な定義（継承関係、利用できるメソッド、簡単な説明）が提供されています。しかし、それらをどのように組み合わせて実際の取引システムを構築するのかまでは踏み込んでいません。とくに初心者にとって、このギャップは大きな壁になります。ドキュメントは「何が存在するのか」は教えてくれますが、「それをどう効果的に使うのか」は示してくれないからです。そのため、本ディスカッションや類似の記事が重要な役割を果たします。 本連載では、APIリファレンスの羅列を超えて実践的な使い方に踏み込みます。クラスの役割やEAライフサイクルへの統合方法、出力の読み取り方、他のクラスとの組み合わせによる戦略構築まで解説します。つまり本連載は、リファレンスドキュメントと実践的な開発との間にあるギャップを埋め、生のクラス定義から実際に動作する自動売買ロボットへと導く手引きを提供するものです。 なぜこれらのクラスなのか MQL5標準ライブラリはMetaTrader 5に必ず同梱されており、そのソースファイルはMetaEditorから容易に確認できます。デフォルトでは、これらのファイルはMQL5インストールのIncludeディレクトリ（例：MQL5\Include\Trade\やMQL5\Include\Indicators\）に配置されています。各モジュールはCTrade、CiMA、CiATRといった再利用可能なクラスを定義する.mqhヘッダファイルとして整理されています。MetaEditorでは、ナビゲータパネルの[Include] → [Standard Library]から閲覧するか、[ファイル]>[開く]で直接開くことができます。このようにアクセスしやすいため、#includeを追加するだけでこれらのクラスをプロジェクトに自由に組み込めるだけでなく、ソースコードそのものを読み、ライブラリの構造を学び、自分の開発ニーズに合わせて拡張やカスタマイズすることも可能です。 作者: Clemence Benjamin 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「MQL 標準ライブラリエクスプローラー（第1回）：CTrade、CiMA、CiATRによる紹介」はパブリッシュされました:
MQL5のドキュメントでは、CTrade、CiMA、CiATRといったクラスの形式的な定義（継承関係、利用できるメソッド、簡単な説明）が提供されています。しかし、それらをどのように組み合わせて実際の取引システムを構築するのかまでは踏み込んでいません。とくに初心者にとって、このギャップは大きな壁になります。ドキュメントは「何が存在するのか」は教えてくれますが、「それをどう効果的に使うのか」は示してくれないからです。そのため、本ディスカッションや類似の記事が重要な役割を果たします。
本連載では、APIリファレンスの羅列を超えて実践的な使い方に踏み込みます。クラスの役割やEAライフサイクルへの統合方法、出力の読み取り方、他のクラスとの組み合わせによる戦略構築まで解説します。つまり本連載は、リファレンスドキュメントと実践的な開発との間にあるギャップを埋め、生のクラス定義から実際に動作する自動売買ロボットへと導く手引きを提供するものです。
なぜこれらのクラスなのか
MQL5標準ライブラリはMetaTrader 5に必ず同梱されており、そのソースファイルはMetaEditorから容易に確認できます。デフォルトでは、これらのファイルはMQL5インストールのIncludeディレクトリ（例：MQL5\Include\Trade\やMQL5\Include\Indicators\）に配置されています。各モジュールはCTrade、CiMA、CiATRといった再利用可能なクラスを定義する.mqhヘッダファイルとして整理されています。MetaEditorでは、ナビゲータパネルの[Include] → [Standard Library]から閲覧するか、[ファイル]>[開く]で直接開くことができます。このようにアクセスしやすいため、#includeを追加するだけでこれらのクラスをプロジェクトに自由に組み込めるだけでなく、ソースコードそのものを読み、ライブラリの構造を学び、自分の開発ニーズに合わせて拡張やカスタマイズすることも可能です。
作者: Clemence Benjamin