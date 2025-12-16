MQL5の基本コードで「undeclared identifier」が連発します
MetaTrader 5（MT5）のEA（Expert Advisor）開発で、Python連携用のシンプルなブリッジEAを作成しようとしていますが、
MQL5の基本文法（ローカル変数の宣言や for ループ）の箇所で「undeclared identifier（未宣言の識別子）」エラーが解消せず、コンパイルできません。
使用環境: MetaQuotes公式サイトからダウンロードした最新のMT5クライアント（MetaEditor）。
試行済みの対策: MT5の再インストール、MetaEditorのキャッシュクリア、別のPC環境（ネットカフェ）でのコンパイルも試みましたが、エラーが全く同じ行で再現します。
原因の推定: コードの論理的な誤りではなく、**コンパイラのバグ（特殊文字の混入や型推論の破損）**が原因であると見ています。
発生しているエラーの具体的な内容
以下のコード（最終的にエラー箇所を最小化したテストコード）で、コンパイル時に8個のエラーが発生しています。
試した主な回避策
型キャスト: FileReadString の結果を (string) で強制キャスト → 失敗
グローバル変数への退避: エラーが出る変数を全てグローバルに定義 → 失敗
モノリシック構造: 全てのロジックと変数を OnTick() 関数に統合し、グローバル変数をコードの最上部に配置 → 失敗（現在の状態）
文字コードの洗浄: コードをメモ帳で浄化 → 失敗
手入力: エラー行をキーボードで半角モードで手入力 → 失敗
MQL4スタイル: for(int i = ...) ではなく、 int i; for(i = ...) に変更 → 失敗
質問
同種のエラー経験: MetaEditorで、正常なMQL5コードにもかかわらず「undeclared identifier」や「implicit conversion from 'unknown' to 'string'」が多発した経験はありますか？
有効な対処法: このようにコンパイラの機能自体が破損していると疑われる場合、MT5の再インストール以外で、MetaEditorの環境をリセットする確実な方法があれば教えてください。
代替コンパイラ: 別のブローカーのMT5クライアントや、 mql.exe のCLIツールなどでコンパイルを試みるのが最善でしょうか？
長文となり恐縮ですが、この問題を解決できる知見をお持ちの方、ご協力をお願いいたします。