記事「MQL5でのデータベースの簡素化（第2回）：メタプログラミングを使用してエンティティを作成する」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.12 08:55 新しい記事「MQL5でのデータベースの簡素化（第2回）：メタプログラミングを使用してエンティティを作成する」はパブリッシュされました: 前回の記事では、MQL5における#defineを活用した高度なメタプログラミング手法を検討し、テーブルや列のメタデータ（データ型、主キー、オートインクリメント、NULL許容など）を表現するエンティティを定義しました。これらの定義はTickORM.mqhに集約し、メタデータクラスを自動生成する仕組みを整えることで、SQLを直接記述することなくORMが効率的にデータ操作を実行できる基盤を構築しています。 前回の記事では、MQL5が提供するデータベース機能の基本的な仕組みを確認しました。テーブル作成、レコードの挿入、更新、削除、トランザクション管理、さらにはデータのインポートおよびエクスポートまで、すべてを生のSQLとネイティブ関数を用いて実装しました。これらの作業は、今後どのような抽象化層を構築するにしても欠かすことのできない基礎となるものです。しかし、ここで必然的に「ロジック内でデータを扱うたびに、毎回SQLを手書きする必要があるのか」という問いが生じます。 より複雑で拡張性の高いシステムを想定する場合、その答えは明確に「いいえ」です。生のSQLだけに依存すると、コードは冗長になりやすく、記述の重複も増えます。扱うテーブル数が増加し、リレーションや検証が複雑化するにつれて、コードの保守性は急速に低下し、エラーが発生しやすくなります。そこで重要となるのがORM（オブジェクト関係マッピング）です。オブジェクト指向ベースで記述するMQL5のコードと、データが格納されるリレーショナルデータベースの構造との間に整合性を持った橋渡しをおこなう仕組みであり、その実現の第一歩は、テーブルをMQL5のクラスとして表現する手法を確立することにあります。 本記事では、そのための基盤となる#defineを用いた自動化と標準化の手法を解説します。これにより構造定義の重複を避けることで、エンティティ生成や列メタデータ管理を拡張性高くおこなえるようになります。併せて、テーブルを表現するエンティティクラスおよび列の属性（データ型、主キー、オートインクリメント、必須属性、デフォルト値など）を記述する仕組みの構築にも取り組みます。 今回紹介するアプローチは、後続のリポジトリ、クエリビルダー、テーブルの自動生成といった機能の基盤を形成するものです。すなわち、本記事からは、当初より構想していたMQL5向けORMの具体的な実装に向けた取り組みが本格的に始まります。 作者: joaopedrodev 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「MQL5でのデータベースの簡素化（第2回）：メタプログラミングを使用してエンティティを作成する」はパブリッシュされました:
前回の記事では、MQL5が提供するデータベース機能の基本的な仕組みを確認しました。テーブル作成、レコードの挿入、更新、削除、トランザクション管理、さらにはデータのインポートおよびエクスポートまで、すべてを生のSQLとネイティブ関数を用いて実装しました。これらの作業は、今後どのような抽象化層を構築するにしても欠かすことのできない基礎となるものです。しかし、ここで必然的に「ロジック内でデータを扱うたびに、毎回SQLを手書きする必要があるのか」という問いが生じます。
より複雑で拡張性の高いシステムを想定する場合、その答えは明確に「いいえ」です。生のSQLだけに依存すると、コードは冗長になりやすく、記述の重複も増えます。扱うテーブル数が増加し、リレーションや検証が複雑化するにつれて、コードの保守性は急速に低下し、エラーが発生しやすくなります。そこで重要となるのがORM（オブジェクト関係マッピング）です。オブジェクト指向ベースで記述するMQL5のコードと、データが格納されるリレーショナルデータベースの構造との間に整合性を持った橋渡しをおこなう仕組みであり、その実現の第一歩は、テーブルをMQL5のクラスとして表現する手法を確立することにあります。
本記事では、そのための基盤となる#defineを用いた自動化と標準化の手法を解説します。これにより構造定義の重複を避けることで、エンティティ生成や列メタデータ管理を拡張性高くおこなえるようになります。併せて、テーブルを表現するエンティティクラスおよび列の属性（データ型、主キー、オートインクリメント、必須属性、デフォルト値など）を記述する仕組みの構築にも取り組みます。
今回紹介するアプローチは、後続のリポジトリ、クエリビルダー、テーブルの自動生成といった機能の基盤を形成するものです。すなわち、本記事からは、当初より構想していたMQL5向けORMの具体的な実装に向けた取り組みが本格的に始まります。
作者: joaopedrodev