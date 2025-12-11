記事「平均足を使ったプロフェッショナルな取引システムの構築（第2回）：EAの開発」についてのディスカッション

新しいコメント
 

新しい記事「平均足を使ったプロフェッショナルな取引システムの構築（第2回）：EAの開発」はパブリッシュされました:

本記事では、MQL5を用いてプロフェッショナルな平均足ベースのエキスパートアドバイザー(EA)を開発する方法について解説します。入力パラメータ、列挙型、インジケーター、グローバル変数の設定方法から、コアとなる売買ロジックの実装までを順を追って説明します。また、開発したEAを金（ゴールド）でバックテストして、正しく動作するかどうかを検証する方法も学べます。

本記事は、連載「平均足を使ったプロフェッショナルな取引システムの構築」の第2回です。第1回では、MetaQuotes Language 5 (MQL5)を用いて、カスタムインジケーター開発のベストプラクティスに沿った独自の平均足インジケーターを作成しました。本記事ではその次のステップとして、「Zen Breakout EA」を開発します。このEAは、前回作成したカスタム平均足インジケーターと、MetaTrader 5標準のフラクタル(Fractals)インジケーターを組み合わせ、信頼性の高いブレイクアウトシグナルを生成します。

コンセプトは非常にシンプルです。

  • 強い陽の平均足がフラクタルインジケーターで検出された直近のスイングハイを上抜けて確定した場合、EAはロングポジションを建てる
  • 強い陰の平均足が直近のスイングローを下抜けて確定した場合、EAはショートポジションを建てる

EAが建てる各ポジションには、明確に定義されたストップロス(SL)とテイクプロフィット(TP)が設定されており、リスクリワード比も自由に調整可能です。この記事を読み終える頃には、以下の内容を理解できるでしょう。

  • カスタムインジケーターと標準インジケーターをEAに接続する方法
  • 平均足とフラクタルを用いたブレイクアウトエントリーロジックの実装方法
  • 柔軟なポジションサイズ管理（手動設定または口座リスク割合に基づく方式）の適用方法
  • EAとインジケーターを単一ファイルとしてパッケージ化し、容易に配布できるようにする方法


作者: Chacha Ian Maroa

新しいコメント