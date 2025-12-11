記事「平均足を使ったプロフェッショナルな取引システムの構築（第2回）：EAの開発」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.11 09:10 新しい記事「平均足を使ったプロフェッショナルな取引システムの構築（第2回）：EAの開発」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5を用いてプロフェッショナルな平均足ベースのエキスパートアドバイザー(EA)を開発する方法について解説します。入力パラメータ、列挙型、インジケーター、グローバル変数の設定方法から、コアとなる売買ロジックの実装までを順を追って説明します。また、開発したEAを金（ゴールド）でバックテストして、正しく動作するかどうかを検証する方法も学べます。 本記事は、連載「平均足を使ったプロフェッショナルな取引システムの構築」の第2回です。第1回では、MetaQuotes Language 5 (MQL5)を用いて、カスタムインジケーター開発のベストプラクティスに沿った独自の平均足インジケーターを作成しました。本記事ではその次のステップとして、「Zen Breakout EA」を開発します。このEAは、前回作成したカスタム平均足インジケーターと、MetaTrader 5標準のフラクタル(Fractals)インジケーターを組み合わせ、信頼性の高いブレイクアウトシグナルを生成します。 コンセプトは非常にシンプルです。 強い陽の平均足がフラクタルインジケーターで検出された直近のスイングハイを上抜けて確定した場合、EAはロングポジションを建てる 強い陰の平均足が直近のスイングローを下抜けて確定した場合、EAはショートポジションを建てる EAが建てる各ポジションには、明確に定義されたストップロス(SL)とテイクプロフィット(TP)が設定されており、リスクリワード比も自由に調整可能です。この記事を読み終える頃には、以下の内容を理解できるでしょう。 カスタムインジケーターと標準インジケーターをEAに接続する方法 平均足とフラクタルを用いたブレイクアウトエントリーロジックの実装方法 柔軟なポジションサイズ管理（手動設定または口座リスク割合に基づく方式）の適用方法 EAとインジケーターを単一ファイルとしてパッケージ化し、容易に配布できるようにする方法 作者: Chacha Ian Maroa 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「平均足を使ったプロフェッショナルな取引システムの構築（第2回）：EAの開発」はパブリッシュされました:
本記事は、連載「平均足を使ったプロフェッショナルな取引システムの構築」の第2回です。第1回では、MetaQuotes Language 5 (MQL5)を用いて、カスタムインジケーター開発のベストプラクティスに沿った独自の平均足インジケーターを作成しました。本記事ではその次のステップとして、「Zen Breakout EA」を開発します。このEAは、前回作成したカスタム平均足インジケーターと、MetaTrader 5標準のフラクタル(Fractals)インジケーターを組み合わせ、信頼性の高いブレイクアウトシグナルを生成します。
コンセプトは非常にシンプルです。
EAが建てる各ポジションには、明確に定義されたストップロス(SL)とテイクプロフィット(TP)が設定されており、リスクリワード比も自由に調整可能です。この記事を読み終える頃には、以下の内容を理解できるでしょう。
作者: Chacha Ian Maroa