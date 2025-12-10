記事「MQL5入門（第21回）：ハーモニックパターン検出の自動化」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.10 10:14 新しい記事「MQL5入門（第21回）：ハーモニックパターン検出の自動化」はパブリッシュされました: MetaTrader 5でMQL5を使ってガートリーハーモニックパターンを検出して表示する方法を学びます。この記事では、スイングポイントの特定からフィボナッチ比率の適用、チャート上へのパターン描画までの手順を順を追って解説し、視覚的に確認できる形で表示する方法を紹介します。 連載「MQL5入門」の第21回へようこそ。第20回では、ハーモニックパターンの概要や、フィボナッチのリトレースメントおよびエクステンションの数学的概念、そしてそれらをMQL5で実装する方法を紹介しました。今回の記事ではさらに一歩進め、ガートリーハーモニックパターンの検出を自動化する方法に焦点を当てます。 ここで学ぶことで、フィボナッチレベルや価格のスイング、チャートオブジェクトを活用し、チャート上で潜在的なガートリーパターンをプログラムで認識できるようになります。紹介するロジックや手法は、ガートリーパターンに限らず、バット、バタフライ、クラブ、ディープクラブなど、他のハーモニックパターンにも応用可能です。 この記事の特徴は、初心者でも理解しやすいスタイルで、複雑な概念を段階的に整理して説明している点です。理論だけで頭を悩ませるのではなく、プロジェクトベースの実践的アプローチを採用し、ガートリーパターンを自動で認識するエキスパートアドバイザー(EA)を一緒に作っていきます。 作者: Israel Pelumi Abioye 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「MQL5入門（第21回）：ハーモニックパターン検出の自動化」はパブリッシュされました:
連載「MQL5入門」の第21回へようこそ。第20回では、ハーモニックパターンの概要や、フィボナッチのリトレースメントおよびエクステンションの数学的概念、そしてそれらをMQL5で実装する方法を紹介しました。今回の記事ではさらに一歩進め、ガートリーハーモニックパターンの検出を自動化する方法に焦点を当てます。
ここで学ぶことで、フィボナッチレベルや価格のスイング、チャートオブジェクトを活用し、チャート上で潜在的なガートリーパターンをプログラムで認識できるようになります。紹介するロジックや手法は、ガートリーパターンに限らず、バット、バタフライ、クラブ、ディープクラブなど、他のハーモニックパターンにも応用可能です。
この記事の特徴は、初心者でも理解しやすいスタイルで、複雑な概念を段階的に整理して説明している点です。理論だけで頭を悩ませるのではなく、プロジェクトベースの実践的アプローチを採用し、ガートリーパターンを自動で認識するエキスパートアドバイザー(EA)を一緒に作っていきます。
作者: Israel Pelumi Abioye