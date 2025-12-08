記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第40回）：Market DNA Passport」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.08 09:26 新しい記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第40回）：Market DNA Passport」はパブリッシュされました: 本記事では、各通貨ペアが持つ固有のアイデンティティを、その過去のプライスアクションという視点から探ります。生物の設計図を記述するDNAの概念に着想を得て、本記事では市場にも同様の枠組みを適用し、プライスアクションを各通貨ペアのDNAとして扱います。ボラティリティ、スイング、リトレースメント、スパイク、セッション特性といった構造的挙動を分解することで、各ペアを他と区別する基礎的なプロファイルが浮かび上がります。このアプローチにより、市場行動に対するより深い洞察が得られ、トレーダーは各銘柄の特性に合った戦略を体系的に組み立てられるようになります。 生物学において、デオキシリボ核酸(DNA)は、すべての生物に固有の遺伝的設計図を記述している分子です。DNAは生物のアイデンティティを定義し、世代を超えて受け継がれます。以前、父親であることを否定していた男性が、DNA検査によって実父であると証明された例を見たことがあります。これがプライスアクション分析とどのように関係するのかと思うかもしれませんが、その共通点は「持続的で識別可能な指紋が残る」という点にあります。 私の研究では、各通貨ペアにはそれぞれ特有のプライスアクションの署名が存在することが分かりました。あるペア同士は似た影響を受けるため似た動きを見せることがあります（例：EURUSDとGBPUSD）。一方で、まったく異なる挙動を示すペアも存在します。こうしたパターンを捉えるため、私は各銘柄を自動スキャンし、ボラティリティ、フラクタル構造、セッションリズム、リトレースメント特性などから抽出したコンパクトな指紋（市場のDNA）を生成する仕組みを構築しました。このMarket DNA Passportはそれらの特徴を定量化し、銘柄の比較、構造変化（突然変異）の検出、そして市場レジームに合った戦略選択や調整を可能にします。 作者: Christian Benjamin Mustafa Nail Sertoglu 2025.09.18 07:35 #1 C.ベンジャミンの脳を活性化させる素晴らしいアイデアと仕事。 Christian Benjamin 2025.09.18 08:45 #2 Mustafa Nail Sertoglu #: C.ベンジャミンの脳を活性化させる素晴らしいアイデアと仕事。 そして、あなたと愛する人たちの健やかな日々を。 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第40回）：Market DNA Passport」はパブリッシュされました:
生物学において、デオキシリボ核酸(DNA)は、すべての生物に固有の遺伝的設計図を記述している分子です。DNAは生物のアイデンティティを定義し、世代を超えて受け継がれます。以前、父親であることを否定していた男性が、DNA検査によって実父であると証明された例を見たことがあります。これがプライスアクション分析とどのように関係するのかと思うかもしれませんが、その共通点は「持続的で識別可能な指紋が残る」という点にあります。
私の研究では、各通貨ペアにはそれぞれ特有のプライスアクションの署名が存在することが分かりました。あるペア同士は似た影響を受けるため似た動きを見せることがあります（例：EURUSDとGBPUSD）。一方で、まったく異なる挙動を示すペアも存在します。こうしたパターンを捉えるため、私は各銘柄を自動スキャンし、ボラティリティ、フラクタル構造、セッションリズム、リトレースメント特性などから抽出したコンパクトな指紋（市場のDNA）を生成する仕組みを構築しました。このMarket DNA Passportはそれらの特徴を定量化し、銘柄の比較、構造変化（突然変異）の検出、そして市場レジームに合った戦略選択や調整を可能にします。
作者: Christian Benjamin