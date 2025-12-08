記事「FVGをマスターする：ブレーカーと市場構造の変化によるフォーメーション、ロジック、自動取引」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.08 09:25 新しい記事「FVGをマスターする：ブレーカーと市場構造の変化によるフォーメーション、ロジック、自動取引」はパブリッシュされました: これは、FVG（Fair Value Gaps、フェアバリューギャップ）の発生の形成ロジックや、ブレーカーおよびMSS（Market Structure Shifts、市場構造の変化）を用いた自動取引について解説することを目的として執筆した記事です。 FVGは、価格がいずれかの方向に急激に動いたときに発生します。これは主に機関投資家による強い買い圧力や売り圧力を示しています。簡単に言えば、この取引圧力により、トレーダーが取引を発注し、実行する機会が平等に与えられない状況が生まれます。そのため強気のFVGでは、価格が勢いとスピードを伴って上昇し、売り手が取引を執行する十分な時間や機会を得られません。一方、弱気のFVGでは、価格が勢いとスピードを伴って下降方向に動き、買い手が取引を執行する十分な時間や機会を持てません。この領域は、拡大が起こった方向とは逆方向の価格変動が存在しないため、アンバランスな価格帯と呼ばれます。 この現象は、塗装工の作業に例えると最も分かりやすく説明できます。塗装工が壁を塗るとき、均一に仕上げるためには反対方向にも同じように筆を入れる必要があります。この論理は価格にも当てはまります。たとえば、強気のローソク足が価格ポイントを突破して1.3010から1.3030まで動いた場合、価格のバランスを取るためには、弱気のローソク足も同じ価格ポイントを突破する必要があります。もしそれがおこなわれなければ、その領域はFVGとなります。多くの場合、価格は最終的にこのポイントに戻ってきます。FVGは広大で利益の大きい機会を提供するため、どこで、いつ、どのように活用するかを理解することが重要です。 次の図は、FVGの例とその活用方法を示しています。 作者: Eugene Mmene Korrect Trades 2025.09.15 12:09 #1 ナイス👍です。気に入った Eugene Mmene 2025.09.15 12:12 #2 Korrect Trades #: ナイス👍です。気に入った ようこそ 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「FVGをマスターする：ブレーカーと市場構造の変化によるフォーメーション、ロジック、自動取引」はパブリッシュされました:
FVGは、価格がいずれかの方向に急激に動いたときに発生します。これは主に機関投資家による強い買い圧力や売り圧力を示しています。簡単に言えば、この取引圧力により、トレーダーが取引を発注し、実行する機会が平等に与えられない状況が生まれます。そのため強気のFVGでは、価格が勢いとスピードを伴って上昇し、売り手が取引を執行する十分な時間や機会を得られません。一方、弱気のFVGでは、価格が勢いとスピードを伴って下降方向に動き、買い手が取引を執行する十分な時間や機会を持てません。この領域は、拡大が起こった方向とは逆方向の価格変動が存在しないため、アンバランスな価格帯と呼ばれます。
この現象は、塗装工の作業に例えると最も分かりやすく説明できます。塗装工が壁を塗るとき、均一に仕上げるためには反対方向にも同じように筆を入れる必要があります。この論理は価格にも当てはまります。たとえば、強気のローソク足が価格ポイントを突破して1.3010から1.3030まで動いた場合、価格のバランスを取るためには、弱気のローソク足も同じ価格ポイントを突破する必要があります。もしそれがおこなわれなければ、その領域はFVGとなります。多くの場合、価格は最終的にこのポイントに戻ってきます。FVGは広大で利益の大きい機会を提供するため、どこで、いつ、どのように活用するかを理解することが重要です。
次の図は、FVGの例とその活用方法を示しています。
作者: Eugene Mmene