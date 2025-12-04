記事「MQL5で自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する（第14回）：フィードバックコントローラーにおけるデータ変換を調整パラメータとして捉える」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.04 09:24 新しい記事「MQL5で自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する（第14回）：フィードバックコントローラーにおけるデータ変換を調整パラメータとして捉える」はパブリッシュされました: 前処理は非常に強力でありながら、しばしば軽視されがちな調整パラメータです。その存在は、より注目されるオプティマイザーや華やかなモデル構造の影に隠れています。しかし、前処理のわずかな改善は、利益やリスクに対して予想以上に大きな複利効果をもたらすことがあります。あまりにも多くの場合、このほとんど未踏の領域は単なるルーチン作業として扱われ、手段としてしか意識されません。しかし実際には、前処理は信号を直接増幅することもあれば、容易に破壊してしまうこともあるのです。 どんな機械学習フレームワークやパイプラインにおいても、前処理は強力でありながら、しばしば軽視されがちな調整パラメータです。 前処理はパイプライン内で重要な調整項目であるにもかかわらず、目立つオプティマイザーや華やかなモデル構造の陰に隠れています。学術研究の多くはこれらに集中しており、前処理手法の効果を研究する時間はほとんど割かれていません。 データに施す前処理は、気づかれないまま、しばしば驚くほど大きくモデル性能に影響します。前処理におけるわずかな改善であっても、時間の経過とともに複利的に作用し、取引アプリケーションの収益性やリスクに実質的な影響を及ぼす可能性があります。 あまりにも多くの場合、前処理の作業は急いで済まされ、入力データに対して本当に最適な変換を見つけられているかを十分に検証する時間が取られません。 作者: Gamuchirai Zororo Ndawana 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「MQL5で自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する（第14回）：フィードバックコントローラーにおけるデータ変換を調整パラメータとして捉える」はパブリッシュされました:
どんな機械学習フレームワークやパイプラインにおいても、前処理は強力でありながら、しばしば軽視されがちな調整パラメータです。
前処理はパイプライン内で重要な調整項目であるにもかかわらず、目立つオプティマイザーや華やかなモデル構造の陰に隠れています。学術研究の多くはこれらに集中しており、前処理手法の効果を研究する時間はほとんど割かれていません。
データに施す前処理は、気づかれないまま、しばしば驚くほど大きくモデル性能に影響します。前処理におけるわずかな改善であっても、時間の経過とともに複利的に作用し、取引アプリケーションの収益性やリスクに実質的な影響を及ぼす可能性があります。
あまりにも多くの場合、前処理の作業は急いで済まされ、入力データに対して本当に最適な変換を見つけられているかを十分に検証する時間が取られません。
作者: Gamuchirai Zororo Ndawana