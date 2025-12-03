記事「MQL5での取引戦略の自動化（第30回）：視覚的フィードバックによるプライスアクションAB-CDハーモニックパターンの作成」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.03 10:20 新しい記事「MQL5での取引戦略の自動化（第30回）：視覚的フィードバックによるプライスアクションAB-CDハーモニックパターンの作成」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5で弱気、強気双方のAB=CDハーモニックパターンを、ピボットポイントとフィボナッチ比率に基づいて識別し、正確なエントリー、ストップロス、テイクプロフィットレベルを用いて取引を自動化するAB=CDパターンエキスパートアドバイザー(EA)を開発します。さらに、チャートオブジェクトによる視覚的フィードバックによって、トレーダーの洞察を強化します。 AB=CDパターンは、A、B、C、Dの4つの主要スイングポイントによって構成されるハーモニックパターンで、強気型と弱気型が存在します。フィボナッチ比率を活用して反転が起こりやすい価格帯を特定し、高い信頼性のエントリー機会を導き出すことが目的です。強気のAB=CDでは、高値-安値-高値-安値という順序で構造が形成されます。Aはスイングハイ、Bはスイングロー、Cは再びスイングハイ、DはBより下に位置するスイングローとなり、ABとCDの値幅が等しいか、あるいはフィボナッチのリトレースメントやエクステンション比で関連付けられます。弱気のAB=CDはこれと逆で、安値-高値-安値-高値という並びとなり、DはBより上に位置します。 弱気のハーモニックAB=CDパターン 強気のハーモニックAB=CDパターン 本記事で採用する手法では、指定したバー範囲内からスイングピボットを検出し、BCの戻しがABの0.382～0.886、CDの伸びがBCの1.13～2.618に収まる場合にパターンとして認証します。そのうえで、三角形やトレンドラインなどのチャートオブジェクトを用いて構造を視覚化し、Dで取引を開始します。SLと複数のTPはフィボナッチリトレースメントに基づいて算出し、想定される反転を効率よく捉えます。それでは、MQL5での実装に進みましょう。 作者: Allan Munene Mutiiria 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「MQL5での取引戦略の自動化（第30回）：視覚的フィードバックによるプライスアクションAB-CDハーモニックパターンの作成」はパブリッシュされました:
AB=CDパターンは、A、B、C、Dの4つの主要スイングポイントによって構成されるハーモニックパターンで、強気型と弱気型が存在します。フィボナッチ比率を活用して反転が起こりやすい価格帯を特定し、高い信頼性のエントリー機会を導き出すことが目的です。強気のAB=CDでは、高値-安値-高値-安値という順序で構造が形成されます。Aはスイングハイ、Bはスイングロー、Cは再びスイングハイ、DはBより下に位置するスイングローとなり、ABとCDの値幅が等しいか、あるいはフィボナッチのリトレースメントやエクステンション比で関連付けられます。弱気のAB=CDはこれと逆で、安値-高値-安値-高値という並びとなり、DはBより上に位置します。
弱気のハーモニックAB=CDパターン
強気のハーモニックAB=CDパターン
本記事で採用する手法では、指定したバー範囲内からスイングピボットを検出し、BCの戻しがABの0.382～0.886、CDの伸びがBCの1.13～2.618に収まる場合にパターンとして認証します。そのうえで、三角形やトレンドラインなどのチャートオブジェクトを用いて構造を視覚化し、Dで取引を開始します。SLと複数のTPはフィボナッチリトレースメントに基づいて算出し、想定される反転を効率よく捉えます。それでは、MQL5での実装に進みましょう。
作者: Allan Munene Mutiiria