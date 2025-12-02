記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第39回）：MQL5でBOSとChoCHの検出を自動化する」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.02 09:21 新しい記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第39回）：MQL5でBOSとChoCHの検出を自動化する」はパブリッシュされました: 本記事では、フラクタルピボットを実用的な市場構造シグナルへ変換する、コンパクトなMQL5システム「Fractal Reaction System」を紹介します。リペイントを回避するために確定バーのロジックを用い、EAはChoCH (Change-of-Character)警告を検出し、BOS (Break-of-Structure)を確定させ、永続的なチャートオブジェクトを描画し、すべての確定イベントをログ出力してアラート（デスクトップ、モバイル、サウンド）します。アルゴリズム設計、実装上の注意点、テスト結果、そしてEAコード全文を順に解説し、読者ご自身でコンパイル、テスト、展開できるようにします。 フラクタルピボットを局所的で信頼できるアンカーとして利用し、2種類の補完的なシグナルを検出します。1つ目はChoCH (Change of Character)で、上昇トレンドが高値更新に失敗したり、下降トレンドが安値更新に失敗したりすることで、相場がこれまでのバイアスを失いつつあることを示す早期警告です。2つ目はBOS (Break of Structure)で、価格が前のスイングハイまたはスイングローを終値で明確に突破したときにバイアス転換を確定させるシグナルです。ChoCHが前兆、BOSが確定と捉えると理解しやすいでしょう。 フラクタルとChoCH/BOSを組み合わせることで、分析のための明確で非リペイント型のアンカー、反転のより早い警告、そして多時間足での構造把握の精度向上（特に下位足のノイズ除去）が得られます。これらのルールは自動化、ログ記録、バックテストが容易で、EA化にも非常に適しています。 本記事では、アルゴリズム設計からMQL5での完全な実装まで順を追って解説します。確定バーを用いたフラクタルスキャン、メモリ安全なフラクタル保存、永続オブジェクトの安全な描画、そして確定したBOS/ChoCHをログや通知（デスクトップ、モバイル、サウンド）するイベント処理などを扱います。読み終える頃には、実運用レベルの検出システムをコンパイルし、テストし、配備できる状態になっているはずです。 作者: Christian Benjamin linfo2 2025.09.15 17:31 #1 stdlib_mq5には何が入っているのですか？ それがコメントアウトされていれば、ボットは問題なく動作します。 Chris 2025.10.25 11:44 #2 こんにちは、 file 'C: \UsersAdministrator@AppData@Roaming@MetaQuotesTerminal@24F345EB9F291441AFE537834F9D8A19@MQL5@Include@stdlib_mq5.mqh' not found Fractal_Reaction_System.mq5 このファイルはどこで入手できますか？ クリス 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第39回）：MQL5でBOSとChoCHの検出を自動化する」はパブリッシュされました:
フラクタルピボットを局所的で信頼できるアンカーとして利用し、2種類の補完的なシグナルを検出します。1つ目はChoCH (Change of Character)で、上昇トレンドが高値更新に失敗したり、下降トレンドが安値更新に失敗したりすることで、相場がこれまでのバイアスを失いつつあることを示す早期警告です。2つ目はBOS (Break of Structure)で、価格が前のスイングハイまたはスイングローを終値で明確に突破したときにバイアス転換を確定させるシグナルです。ChoCHが前兆、BOSが確定と捉えると理解しやすいでしょう。
フラクタルとChoCH/BOSを組み合わせることで、分析のための明確で非リペイント型のアンカー、反転のより早い警告、そして多時間足での構造把握の精度向上（特に下位足のノイズ除去）が得られます。これらのルールは自動化、ログ記録、バックテストが容易で、EA化にも非常に適しています。
本記事では、アルゴリズム設計からMQL5での完全な実装まで順を追って解説します。確定バーを用いたフラクタルスキャン、メモリ安全なフラクタル保存、永続オブジェクトの安全な描画、そして確定したBOS/ChoCHをログや通知（デスクトップ、モバイル、サウンド）するイベント処理などを扱います。読み終える頃には、実運用レベルの検出システムをコンパイルし、テストし、配備できる状態になっているはずです。
作者: Christian Benjamin