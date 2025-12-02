記事「平均足を使ったプロフェッショナルな取引システムの構築（第1回）：カスタムインジケーターの開発」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.02 09:20 新しい記事「平均足を使ったプロフェッショナルな取引システムの構築（第1回）：カスタムインジケーターの開発」はパブリッシュされました: 本記事は、MQL5でカスタムインジケーターを作成するための実践的なスキルとベストプラクティスを解説する、2部構成シリーズの第1回目です。この記事では平均足を題材として、平均足チャートの理論、平均足の計算方法、そしてテクニカル分析への応用を順に紹介します。中心となるのは、完全に機能する平均足インジケーターをゼロから構築するためのステップバイステップガイドであり、各コードの意図を理解できるように丁寧な説明を加えています。この基礎知識は、第2回で取り組む「平均足ロジックを用いたエキスパートアドバイザーの構築」へとつながります。 本記事は2部構成シリーズの第1回です。第1回では、平均足の理論と算出方法を解説し、MQL5を用いて平均足インジケーターを1から実装する手順を詳しく説明します。単にソースコードをコピー＆ペーストするのではなく、各行の意図と役割を理解してもらうことで、読者が今後自身のカスタムインジケーターを構築する際に応用できる力を身につけることを目指します。 第2回では、平均足インジケーターをエントリーとエグジットの基盤として用いるエキスパートアドバイザー(EA)を開発します。まずは、平均足チャートが従来のローソク足チャートとどのように異なるのかを理解するところから始めましょう。 この記事を読み終える頃には、最新のMQL5ベストプラクティスに沿ってカスタムインジケーターを実装する方法についての確かな知識が身についているはずです。ここで取り上げる例は平均足ですが、同じ手法はカスタムローソク足や、色を用いた売買機会の可視化を必要とするあらゆるインジケーターにも応用できます。 作者: Chacha Ian Maroa 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「平均足を使ったプロフェッショナルな取引システムの構築（第1回）：カスタムインジケーターの開発」はパブリッシュされました:
本記事は2部構成シリーズの第1回です。第1回では、平均足の理論と算出方法を解説し、MQL5を用いて平均足インジケーターを1から実装する手順を詳しく説明します。単にソースコードをコピー＆ペーストするのではなく、各行の意図と役割を理解してもらうことで、読者が今後自身のカスタムインジケーターを構築する際に応用できる力を身につけることを目指します。
第2回では、平均足インジケーターをエントリーとエグジットの基盤として用いるエキスパートアドバイザー(EA)を開発します。まずは、平均足チャートが従来のローソク足チャートとどのように異なるのかを理解するところから始めましょう。
この記事を読み終える頃には、最新のMQL5ベストプラクティスに沿ってカスタムインジケーターを実装する方法についての確かな知識が身についているはずです。ここで取り上げる例は平均足ですが、同じ手法はカスタムローソク足や、色を用いた売買機会の可視化を必要とするあらゆるインジケーターにも応用できます。
作者: Chacha Ian Maroa