記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第38回）：ティックバッファVWAPと短期不均衡エンジン」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.01 10:11 新しい記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第38回）：ティックバッファVWAPと短期不均衡エンジン」はパブリッシュされました: 第38回では、生のティックを実用的なシグナルに変換する、実稼働グレードのMT5監視パネルを構築します。EAはティックデータをバッファリングし、ティックレベルのVWAP、短期ウィンドウの不均衡（フロー）指標、ATRに基づくポジションサイズを計算します。その後、スプレッド、ATR、フローを低フリッカーのバーで可視化します。システムは推奨ロットサイズと1Rストップを計算し、狭いスプレッド、強いフロー、エッジ条件に対して設定可能なアラートを発行します。自動取引は意図的に無効化しており、堅牢なシグナル生成とクリーンなユーザー体験に重点を置いています。 スリッページツールは、この隔たりを埋めるために作られました。完全なオーダーブックや生のテープを再現するものではありませんが、すべてのブローカーが提供するティックデータだけを使って、市場深度から通常得られる最も実用的な洞察を再構築します。価格を重み付けした VWAP（出来高加重平均価格）を計算して活動が集まりやすい価格帯を可視化し、短期的な注文不均衡から方向性の圧力を捉え、ティックボリュームの集計によって直近の参加状況をより明確に示します。これらの指標にスプレッドと ATR の文脈情報を組み合わせることで、トレーダーが自らの方向バイアスに有利な局面を見分けやすくします。 ツールはチャート上に直接表示され、アラートやトレードマーカーとともに、小売トレーダーにとって実用的な注文フローの代替指標として機能します。これにより、専門的なオーダーブックにアクセスできなくても、流動性の変化の観察、不均衡の識別、エントリータイミングの改善が可能になります。 下図はその一例です。EからFへの下落局面を見てみると、価格は一直線に落ちるのではなく、高値と安値をつけながら流動性を掃き取っていきます。CC で売りエントリーしたトレーダーは方向性は合っているかもしれませんが、リスク管理が甘くロットが大きすぎれば、Dへの戻しで容易にストップアウトされてしまいます。スリッページツールは、これを逆手に取るアプローチ、つまり、Cで買い、Dで利益確定するという対抗的なエントリーを示唆し、本来損失になり得る局面を管理された機会へと変換します。同様に、Aからの上昇局面では、Bを優れた売りゾーンとして示し、トレーダーが変動に振り回されるのではなく、スイングに沿って取引できるよう支援します。 作者: Christian Benjamin Jerry Gouw 2025.09.06 08:55 #1 サー なぜパネルがないのですか？ Christian Benjamin 2025.09.06 20:26 #2 Jerry Gouw #: サー なぜパネルがないのですか？ コードをコンパイルしてチャートに添付すれば、パネルが表示されるはずです。どこで表示されないのですか？あるいは、週末に市場が閉まっている通貨ペアに添付している可能性もあります。 Israr Hussain Shah 2025.09.08 06:24 #3 パネルダッシュボードのサイズを縮小し、この流量計を 追加することによって、よりプロフェッショナルなものにする。 Christian Benjamin 2025.09.08 06:30 #4 Israr Hussain Shah ものに する。 ありがとうございました。 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第38回）：ティックバッファVWAPと短期不均衡エンジン」はパブリッシュされました:
スリッページツールは、この隔たりを埋めるために作られました。完全なオーダーブックや生のテープを再現するものではありませんが、すべてのブローカーが提供するティックデータだけを使って、市場深度から通常得られる最も実用的な洞察を再構築します。価格を重み付けした VWAP（出来高加重平均価格）を計算して活動が集まりやすい価格帯を可視化し、短期的な注文不均衡から方向性の圧力を捉え、ティックボリュームの集計によって直近の参加状況をより明確に示します。これらの指標にスプレッドと ATR の文脈情報を組み合わせることで、トレーダーが自らの方向バイアスに有利な局面を見分けやすくします。
ツールはチャート上に直接表示され、アラートやトレードマーカーとともに、小売トレーダーにとって実用的な注文フローの代替指標として機能します。これにより、専門的なオーダーブックにアクセスできなくても、流動性の変化の観察、不均衡の識別、エントリータイミングの改善が可能になります。
下図はその一例です。EからFへの下落局面を見てみると、価格は一直線に落ちるのではなく、高値と安値をつけながら流動性を掃き取っていきます。CC で売りエントリーしたトレーダーは方向性は合っているかもしれませんが、リスク管理が甘くロットが大きすぎれば、Dへの戻しで容易にストップアウトされてしまいます。スリッページツールは、これを逆手に取るアプローチ、つまり、Cで買い、Dで利益確定するという対抗的なエントリーを示唆し、本来損失になり得る局面を管理された機会へと変換します。同様に、Aからの上昇局面では、Bを優れた売りゾーンとして示し、トレーダーが変動に振り回されるのではなく、スイングに沿って取引できるよう支援します。
作者: Christian Benjamin