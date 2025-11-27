記事「MQL5での取引戦略の自動化（第28回）：視覚的フィードバックによるプライスアクションバットハーモニックパターンの作成」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.11.27 10:15 新しい記事「MQL5での取引戦略の自動化（第28回）：視覚的フィードバックによるプライスアクションバットハーモニックパターンの作成」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5で弱気と強気の両方のバット(Bat)ハーモニックパターンを、ピボットポイントとフィボナッチ比率を用いて識別し、正確なエントリー、ストップロス、テイクプロフィットレベルを用いて取引を自動化するバットパターンシステムを開発し、チャートオブジェクトによる視覚的フィードバックを強化します。 バットパターンは、X、A、B、C、Dの5つの主要スイングポイントによって構成されるハーモニックパターンで、強気パターンと弱気パターンの2種類が存在します。いずれもフィボナッチ比に基づき、潜在的な反転ポイントを高精度で特定するためのパターンです。強気のバットでは、構造は低高低高低の順序で形成され、点Xはスイングロー、点Aはスイングハイ、点Bはスイングロー（XAの約0.5をリトレース）、点Cはスイングハイ（ABの0.382〜0.886をリトレース）、点Dはスイングロー（XAの0.886まで延長され、Xより上に位置）となります。逆に、弱気のバットでは高低高低高の順序となり、点Xはスイングハイ、点Aはスイングロー、点Bはスイングハイ、点Cはスイングロー、点Dはスイングハイ（XAの0.886まで延長され、Xより下に位置）となります。以下に、パターンの種類を図示します。 強気のバットハーモニックパターン 弱気のバットハーモニックパターン 作者: Allan Munene Mutiiria 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい記事「MQL5での取引戦略の自動化（第28回）：視覚的フィードバックによるプライスアクションバットハーモニックパターンの作成」はパブリッシュされました:
バットパターンは、X、A、B、C、Dの5つの主要スイングポイントによって構成されるハーモニックパターンで、強気パターンと弱気パターンの2種類が存在します。いずれもフィボナッチ比に基づき、潜在的な反転ポイントを高精度で特定するためのパターンです。強気のバットでは、構造は低高低高低の順序で形成され、点Xはスイングロー、点Aはスイングハイ、点Bはスイングロー（XAの約0.5をリトレース）、点Cはスイングハイ（ABの0.382〜0.886をリトレース）、点Dはスイングロー（XAの0.886まで延長され、Xより上に位置）となります。逆に、弱気のバットでは高低高低高の順序となり、点Xはスイングハイ、点Aはスイングロー、点Bはスイングハイ、点Cはスイングロー、点Dはスイングハイ（XAの0.886まで延長され、Xより下に位置）となります。以下に、パターンの種類を図示します。
強気のバットハーモニックパターン
弱気のバットハーモニックパターン
作者: Allan Munene Mutiiria