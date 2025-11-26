記事「MQL5入門（第20回）：ハーモニックパターンの基礎」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.11.26 11:20 新しい記事「MQL5入門（第20回）：ハーモニックパターンの基礎」はパブリッシュされました: 本記事では、ハーモニックパターンの基本、構造、そして取引での応用方法について解説します。フィボナッチリトレースメントやフィボナッチエクステンションについて学び、MQL5におけるハーモニックパターン検出の実装方法を理解することで、より高度な取引ツールやエキスパートアドバイザー(EA)を構築するための基礎を築くことができます。 ハーモニックパターンの概念を理解する前に、まずフィボナッチリトレースメントとフィボナッチエクステンションについて理解する必要があります。MetaTrader 5 のツールボックスで、これらのオブジェクトをすでに目にしたことがあるかもしれません。しかし、そのレベルがどのような数式によって算出されているのか、あらためて考えたことはありますか。 考えたことがあるなら素晴らしいです。本セクションではより深く理解することができます。考えたことがなくても、心配はいりません。私が丁寧に説明します。このセクションを読み終えるころには、フィボナッチレベルがどのように決定され、なぜハーモニックパターンの認識に不可欠なのかを正確に理解できるようになります。フィボナッチリトレースメント フィボナッチリトレースメントもフィボナッチエクステンションも、パーセンテージを用いて計算されます。市場の動きが「どれだけ戻ったか」あるいは「どれだけ拡張したか」を測るイメージです。 簡単な例を使ってみましょう。市場が明確なスイングを形成したとします。まずスイングローがあり、次にスイングハイが形成されたとします。 リトレースメントレベルを計算するには、この2点の差（値動きの高さ）を求めます。 作者: Israel Pelumi Abioye 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ハーモニックパターンの概念を理解する前に、まずフィボナッチリトレースメントとフィボナッチエクステンションについて理解する必要があります。MetaTrader 5 のツールボックスで、これらのオブジェクトをすでに目にしたことがあるかもしれません。しかし、そのレベルがどのような数式によって算出されているのか、あらためて考えたことはありますか。
考えたことがあるなら素晴らしいです。本セクションではより深く理解することができます。考えたことがなくても、心配はいりません。私が丁寧に説明します。このセクションを読み終えるころには、フィボナッチレベルがどのように決定され、なぜハーモニックパターンの認識に不可欠なのかを正確に理解できるようになります。フィボナッチリトレースメント
フィボナッチリトレースメントもフィボナッチエクステンションも、パーセンテージを用いて計算されます。市場の動きが「どれだけ戻ったか」あるいは「どれだけ拡張したか」を測るイメージです。 簡単な例を使ってみましょう。市場が明確なスイングを形成したとします。まずスイングローがあり、次にスイングハイが形成されたとします。
リトレースメントレベルを計算するには、この2点の差（値動きの高さ）を求めます。
作者: Israel Pelumi Abioye