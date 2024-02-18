mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 225 1...218219220221222223224225226227228229230231232...247 新しいコメント Maxim Kuznetsov 2022.06.25 14:40 #2241 Andrey Dik #:どういう意味ですか？ はい、トリックは失敗しました、ビジュアルとノンビジュアルのChartID()=12345...(テスターの定数ChartID)。 しかし、ChartGetInteger(ChartID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS)は、スクリーンがなければ正直に-1を与える。これを使用して、物理学、つまり何かを出力する場所があるかどうかを判断することができます。多くのフラグがあり、VPS上に何があるのかまったくわからないからだ。 Maxim Kuznetsov 2022.06.26 04:27 #2242 仮想メソッドはコンストラクターからは呼び出されない。 コードでは class Manager; class InfoPanel { public: InfoPanel(Manager *m) { manager=NULL; if (m!=NULL) m.Attach(&this); /* m.Attach в свою очередь должен дёрнуть виртуальный OnAttach (но не будет) */ }; ~InfoPanel() { }; virtual void OnAttach(Manager *m) { PrintFormat("InfoPanel attach"); if (manager!=NULL) manager.Detach(&this); manager=m;}; virtual void OnDetach(void) { PrintFormat("InfoPanel detach"); manager=NULL;}; virtual void Draw(void) { PrintFormat("InfoPanel draw"); }; public: Manager *manager; }; class HiLow: public InfoPanel { public: HiLow(Manager *m):InfoPanel(m) { } ; ~HiLow() { }; virtual void OnAttach(Manager *m) { PrintFormat("HiLow attach"); InfoPanel::OnAttach(m); }; virtual void OnDetach(void) { PrintFormat("HiLow detach"); }; virtual void Draw(void) { PrintFormat("HiLow draw"); }; }; class Manager { public: Manager() { }; ~Manager() { }; void Attach(InfoPanel *pan) { int id=ArraySize(panels); ArrayResize(panels,id+1); panels[id]=pan; panels[id].OnAttach(&this); } /// some code } //// void OnStart() { Manager *man=new Manager(); HiLow *hilow=new HiLow(man); man.Draw(); man.Detach(hilow); delete hilow; delete man; } コードではこうはできない :-))親クラスのOnAttachはコンストラクタから呼び出されます。 理解できないなら、暗記するしか ない :-) Vladimir Simakov 2022.06.26 10:20 #2243 Maxim Kuznetsov #:MQLのもうひとつの突発的なニュアンス--仮想メソッドはコンストラクターからは呼び出されない。コードでは コードではこうはできない :-))親クラスのOnAttachはコンストラクタから呼び出されます。理解できないなら、暗記するしか ない :-) なぜ理解できないのか？仮想メソッドのテーブルにあるメソッドへのポインタの初期化はコンストラクタで行われる。親クラスのコンストラクタが最初に呼ばれ、次に後継クラスのコンストラクタが呼ばれる。従って、親クラスのコンストラクタ本体が実行されると、仮想メソッドのテーブルでは、ポインタは基底クラスのメソッドのアドレスを指すことになります。 PS.これは、C++を学ぶべきかどうかという永遠のコリヴァーに対するものだ。詰め込みではなく、物事の本質を掘り下げながら勉強すれば、そのようなことは自明になる）。 Maxim Kuznetsov 2022.06.26 11:23 #2244 Vladimir Simakov #:なぜ理解できないのか？仮想メソッドの表にあるメソッドへのポインタの初期化はコンストラクタの中で行われる。まず親クラスのコンストラクタが呼ばれ、次に後継クラスのコンストラクタが呼ばれます。したがって、親クラスのコンストラクタ本体が実行されると、ポインタは仮想メソッド表の基底クラスのメソッドのアドレスを指す。PS.これは、C++を学ぶべきかどうかという永遠のコリヴァーに対するものだ。詰め込みではなく、物事の本質を掘り下げて勉強すれば、そんなことは自明の理になる）。 なんでもありのスクリプトの後で、「コンストラクタが仮想化できない」というのはちょっと驚きだ :-)) Vladimir Simakov 2022.06.26 12:33 #2245 Maxim Kuznetsov #:あらゆることが可能なスクリプトの後で、「コンストラクタを仮想にできない」というのはちょっと驚きだ。） https://habr.com/ru/post/64369/。 追記。もちろん、まったく同じではありませんが、一般的な考え方の方向性として Виртуальный конструктор 2009.07.13habr.com Все мы знаем, что в C++ нет такого понятия как виртуальный конструктор , который бы собирал нужный нам объект в зависимости от каких-либо входных параметров на этапе выполнения. Однако мы можем сделать «ход конем» и сымитировать поведение виртуального... mktr8591 2022.06.27 11:46 #2246 Maxim Kuznetsov #:あらゆることが可能なスクリプトの後で、「コンストラクタを仮想にできない」というのはちょっと驚きだ。） 予想外？ HiLow::OnAttachが呼ばれた場合を想像してみてほしい。HiLowに新しいフィールドがあり、OnAttachがそれを読み込むと、「初期化されていない変数の使用」が発生する（HiLowのコンストラクタはまだ実行を開始していないため）。 Andrey Kaunov 2022.07.29 12:48 #2247 POSITION_TIME_UPDATEは、ポジションのロットを変更する場合にのみ関係します。例えば、あらゆるタイプの口座でのポジションの一部決済や、ネッティングでのリフィルなどです。 SL/TP レベルの変更は POSITION_TIME_UPDATE に影響しません。 言い換えると、POSITION_TIME_UPDATE は取引履歴に反映された変更によってのみ影響を受けます。SL/TPレベルはそのような修正には属さないので、影響しません。 はい、確かに実際の口座ではそうです。 しかし、Expert Advisorを構築した後、テスターで試してみたところ、テスターでは SL/TPレベルの修正がPOSITION_TIME_UPDATEに影響 することが判明しました。 以下はログの抜粋です。 ここでは、ポジションがオープンした時間を黄色でハイライトし、（次のティックで） SLとTPを変更（配置）した時間を赤でハイライトしています。そして、 POSITION_TIMEと POSITION_TIME_UPDATEの 時間をプリントで確認すると、それらは異なって います。 LQ 0 11:54:55.049 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.10 12:00:00 CTrade::OrderSend: market buy 0.20 AUDCAD [done at 0.95325] CL 0 11:54:55.049 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.10 12:00:00 FnPositionOpen: Тикет открытой сделки: 6; Тикет открытого ордера: 7 PD 0 11:54:55.049 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.10 12:00:00 Order #7 State: ORDER_STATE_FILLED JN 0 11:54:55.063 Trade 2021.05.10 12:00:01 position modified [#7 buy 0.2 AUDCAD 0.95325 sl: 0.94901 tp: 0.96150] PM 0 11:54:55.064 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.10 12:00:01 CTrade::OrderSend: modify position #7 AUDCAD (sl: 0.94901, tp: 0.96150) [done] HP 0 11:54:55.064 Trade 2021.05.10 12:00:01 sell stop 0.2 AUDCAD at 0.94901 tp: 0.94492 (0.95319 / 0.95324 / 0.95319) HN 0 11:54:55.065 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.10 12:00:01 CTrade::OrderSend: sell stop 0.20 AUDCAD at 0.94901 tp: 0.94492 [done] GR 0 11:54:55.074 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.10 12:00:02 ================ 1620648000<1620648001 SLとTPの変更が同じ秒数内にある場合、POSITION_TIMEと POSITION_TIME_UPDATEの 時間はもちろん同じです。 RH 0 12:11:44.946 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.07 16:00:00 CTrade::OrderSend: market buy 0.20 AUDCAD [done at 0.95198] NR 0 12:11:44.946 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.07 16:00:00 FnPositionOpen: Тикет открытой сделки: 5; Тикет открытого ордера: 5 HM 0 12:11:44.946 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.07 16:00:00 Order #5 State: ORDER_STATE_FILLED KG 0 12:11:44.946 Trade 2021.05.07 16:00:00 position modified [#5 buy 0.2 AUDCAD 0.95198 sl: 0.94537 tp: 0.96496] CJ 0 12:11:44.947 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.07 16:00:00 CTrade::OrderSend: modify position #5 AUDCAD (sl: 0.94537, tp: 0.96496) [done] KK 0 12:11:44.956 Trade 2021.05.07 16:00:00 sell stop 0.2 AUDCAD at 0.94537 tp: 0.93890 (0.95195 / 0.95199 / 0.95195) OE 0 12:11:44.957 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.07 16:00:00 CTrade::OrderSend: sell stop 0.20 AUDCAD at 0.94537 tp: 0.93890 [done] RK 0 12:11:44.957 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.07 16:00:00 ================ 1620403200<1620403200 fxsaber 2022.07.29 12:58 #2248 Andrey Kaunov #:テスターでは、SL/TPレベルの変化がPOSITION_TIME_UPDATEに影響する。 情報ありがとうございました！ fxsaber 2022.08.06 00:28 #2249 fxsaber #:ORDER_TIME_SETUP_MSC フィールドは、注文が部分的に実行されると変更されます。その結果、DEAL_TIME_MSC は、その注文のORDER_TIME_SETUP_MSC よりも小さくなることがある。 例 Aleksey Vyazmikin 2022.08.12 14:04 #2250 ディレクトリ内のすべてのファイルをコンパイルする方法を教えてください。 1...218219220221222223224225226227228229230231232...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
はい、トリックは失敗しました、ビジュアルとノンビジュアルのChartID()=12345...(テスターの定数ChartID)。
しかし、ChartGetInteger(ChartID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS)は、スクリーンがなければ正直に-1を与える。これを使用して、物理学、つまり何かを出力する場所があるかどうかを判断することができます。多くのフラグがあり、VPS上に何があるのかまったくわからないからだ。
仮想メソッドはコンストラクターからは呼び出されない。
コードではこうはできない :-))親クラスのOnAttachはコンストラクタから呼び出されます。
なぜ理解できないのか？仮想メソッドのテーブルにあるメソッドへのポインタの初期化はコンストラクタで行われる。親クラスのコンストラクタが最初に呼ばれ、次に後継クラスのコンストラクタが呼ばれる。従って、親クラスのコンストラクタ本体が実行されると、仮想メソッドのテーブルでは、ポインタは基底クラスのメソッドのアドレスを指すことになります。
PS.これは、C++を学ぶべきかどうかという永遠のコリヴァーに対するものだ。詰め込みではなく、物事の本質を掘り下げながら勉強すれば、そのようなことは自明になる）。
HiLow::OnAttachが呼ばれた場合を想像してみてほしい。HiLowに新しいフィールドがあり、OnAttachがそれを読み込むと、「初期化されていない変数の使用」が発生する（HiLowのコンストラクタはまだ実行を開始していないため）。
POSITION_TIME_UPDATEは、ポジションのロットを変更する場合にのみ関係します。例えば、あらゆるタイプの口座でのポジションの一部決済や、ネッティングでのリフィルなどです。
SL/TP レベルの変更は POSITION_TIME_UPDATE に影響しません。
言い換えると、POSITION_TIME_UPDATE は取引履歴に反映された変更によってのみ影響を受けます。SL/TPレベルはそのような修正には属さないので、影響しません。
はい、確かに実際の口座ではそうです。
しかし、Expert Advisorを構築した後、テスターで試してみたところ、テスターでは SL/TPレベルの修正がPOSITION_TIME_UPDATEに影響 することが判明しました。
以下はログの抜粋です。
ここでは、ポジションがオープンした時間を黄色でハイライトし、（次のティックで） SLとTPを変更（配置）した時間を赤でハイライトしています。そして、 POSITION_TIMEと POSITION_TIME_UPDATEの 時間をプリントで確認すると、それらは異なって います。
SLとTPの変更が同じ秒数内にある場合、POSITION_TIMEと POSITION_TIME_UPDATEの 時間はもちろん同じです。
ORDER_TIME_SETUP_MSC フィールドは、注文が部分的に実行されると変更されます。
その結果、DEAL_TIME_MSC は、その注文のORDER_TIME_SETUP_MSC よりも小さくなることがある。
