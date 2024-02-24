トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3362 1...335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369...3399 新しいコメント mytarmailS 2024.01.03 17:44 #33611 Maxim Dmitrievsky #:いいえ、そのような問題は起きていません。 しばらくアイドル状態が続くと、演算コアは間違いなくシャットダウンしている ああ、もう読んだよ。 ノートパソコンでColabを実行できる時間は？ コミュニケーション Colabはインタラクティブな計算を優先します。 アイドル状態で待機しているとランタイムが切れてしまいます。 Colabの無料版では、利用可能時間とお客様の利用パターンに応じて、ノートパソコンで 最大12 時間実行できます。 Colab Pro、Pro+、Pay As You Goでは、お客様のコンピューティングユニットのバランスに応じて、コンピューティングリソースの利用可能時間が延長されます。 Pro, Pro+, Pay As You Goの各プランで利用可能なコンピューティングユニットを使い切った場合、サーバー側の動作は停止します。 Colab Pro+は、十分なコンピューティングユニットがある場合、最大24時間の継続的なコード実行をサポートします。 ダウンタイムのタイムアウトは、コード実行が終了した場合にのみ適用されます。 GCP Marketplaceから 専用の仮想マシンを購入することで、実行時間の制限やダウンタイムのタイムアウトを完全に緩和することができます。 fxsaber 2024.01.03 18:23 #33612 OOSの解釈について。 右のOOSは素晴らしく、左は非常に悪い。このような "頑健さ "をどのように評価するかは不明。6Kの非重複ポジション。 Anatoli Kazharski 2024.01.03 18:52 #33613 fxsaber #:OOSの解釈について。右のOOSは素晴らしく、左は非常に悪い。このような "頑健さ "をどのように評価 するかは不明。6Kの非重複ポジション。 重ならない位置」とはどういう意味ですか？ それは単なるランダム性 だ。この場合、サンプルの前の結果とサンプルの後の結果が同じになるのもランダムだし、その逆もまたランダムだ。 fxsaber 2024.01.03 19:15 #33614 Anatoli Kazharski #:ポジションが重ならない」とはどういう意味ですか？ どんな瞬間でも、ポジションの数は1つ以下です。 Renat Akhtyamov 2024.01.03 19:19 #33615 fxsaber #:ポジションの数は常に1つ以下である。 アハハハハハハハ 削除済み 2024.01.03 19:27 #33616 fxsaber #:OOSの解釈について。右のOOSは素晴らしく、左は非常に悪い。このような "頑健さ "をどのように評価するかは不明。6Kの非重複ポジション。 さて、左側では、指標と取引の関連性は残っているが、ドリフトしている。トレンドが変わったのか何なのか。将来も右と同じようにつながるのであれば、条件的には良いTSだ。しかし、それに多くを賭けるべきでないだろう。先月からユーロバックスで同じようなカーブを描いている。手前は良いが、奥はそうでもない。 mytarmailS 2024.01.03 19:45 #33617 fxsaber #:OOSの解釈について。右のOOSは素晴らしく、左は非常に悪い。このような "頑健さ "をどのように評価するかは不明。6Kの非重複ポジション。 1) このようなロバスト性を悪く評価する必要がある。実際、グラフ上では明らかにシステムの3つの異なる状態が見える。2) 最適化パラメータはありますか？いくつあって、それは何ですか？ fxsaber 2024.01.03 20:42 #33618 mytarmailS #: 1)このような隷属的なものをひどく評価する必要がある。 実際、グラフ上ではシステムの3つの異なる 状態がはっきりと見える。 TCの状態は見えない。これは、最適化後のベスト・セットのバックテスト・バランス・グラフにすぎません。 2) 最適化パラメータはありますか？ いくつあり、それは何ですか？ 5個です。 fxsaber 2024.01.03 20:48 #33619 Maxim Dmitrievsky #: Ну слева связь индикаторов к сделкам осталась, но удрейфоввла. Тренд изменился или что там. Условно годная ТС, если связь в будущем будет такой же как справа. Но на нее много не надо ставить, наверное. そうやって何でも説明できる。もちろん、具体的に言えることは何もない。私自身は調整だと思う。なぜなら、左への "ドリフト "の始まりは、サンプルのスタート地点と非常によく一致しているからだ。このような状況では、OOSはもちろん説明できます。 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践とアルゴリズム取引 Anatoli Kazharski, 2024.01.03 18:52 単なるランダム性 です。また、Sampleの前に結果がある場合、今回のSampleの後のように偶然結果が出ることもありますし、その逆もあります。 私は先月からユーロバックスで同じようなカーブを描いている。前が良く、後ろがあまり良くない。 これもEURUSDだ。右のOOSは2023年の最後の4ヶ月。最適化 - 2023年の残り。 mytarmailS 2024.01.03 20:50 #33620 fxsaber #:TCの状態は見えない。最適化後のベストセットのバックテストバランスグラフだけだ。 実際には、ノーマルトレード、非常に良い、ちょうど良いの3つの状態があります。 fxsaber#： 5枚。 値は定数または動的ですか？ 1...335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いいえ、そのような問題は起きていません。しばらくアイドル状態が続くと、演算コアは間違いなくシャットダウンしている
ああ、もう読んだよ。
ノートパソコンでColabを実行できる時間は？ コミュニケーション
Colabはインタラクティブな計算を優先します。 アイドル状態で待機しているとランタイムが切れてしまいます。
Colabの無料版では、利用可能時間とお客様の利用パターンに応じて、ノートパソコンで 最大12 時間実行できます。 Colab Pro、Pro+、Pay As You Goでは、お客様のコンピューティングユニットのバランスに応じて、コンピューティングリソースの利用可能時間が延長されます。
Pro, Pro+, Pay As You Goの各プランで利用可能なコンピューティングユニットを使い切った場合、サーバー側の動作は停止します。
Colab Pro+は、十分なコンピューティングユニットがある場合、最大24時間の継続的なコード実行をサポートします。 ダウンタイムのタイムアウトは、コード実行が終了した場合にのみ適用されます。
GCP Marketplaceから 専用の仮想マシンを購入することで、実行時間の制限やダウンタイムのタイムアウトを完全に緩和することができます。
OOSの解釈について。
右のOOSは素晴らしく、左は非常に悪い。このような "頑健さ "をどのように評価するかは不明。6Kの非重複ポジション。
OOSの解釈について。
右のOOSは素晴らしく、左は非常に悪い。このような "頑健さ "をどのように評価 するかは不明。6Kの非重複ポジション。
重ならない位置」とはどういう意味ですか？
それは単なるランダム性 だ。この場合、サンプルの前の結果とサンプルの後の結果が同じになるのもランダムだし、その逆もまたランダムだ。
ポジションが重ならない」とはどういう意味ですか？
どんな瞬間でも、ポジションの数は1つ以下です。
ポジションの数は常に1つ以下である。
OOSの解釈について。
右のOOSは素晴らしく、左は非常に悪い。このような "頑健さ "をどのように評価するかは不明。6Kの非重複ポジション。
OOSの解釈について。
右のOOSは素晴らしく、左は非常に悪い。このような "頑健さ "をどのように評価するかは不明。6Kの非重複ポジション。
1)このような隷属的なものをひどく評価する必要がある。
実際、グラフ上ではシステムの3つの異なる 状態がはっきりと見える。
TCの状態は見えない。これは、最適化後のベスト・セットのバックテスト・バランス・グラフにすぎません。
5個です。
Maxim Dmitrievsky #:
Ну слева связь индикаторов к сделкам осталась, но удрейфоввла. Тренд изменился или что там. Условно годная ТС, если связь в будущем будет такой же как справа. Но на нее много не надо ставить, наверное.
そうやって何でも説明できる。もちろん、具体的に言えることは何もない。私自身は調整だと思う。なぜなら、左への "ドリフト "の始まりは、サンプルのスタート地点と非常によく一致しているからだ。このような状況では、OOSはもちろん説明できます。
Anatoli Kazharski, 2024.01.03 18:52
単なるランダム性 です。また、Sampleの前に結果がある場合、今回のSampleの後のように偶然結果が出ることもありますし、その逆もあります。
これもEURUSDだ。右のOOSは2023年の最後の4ヶ月。最適化 - 2023年の残り。
TCの状態は見えない。最適化後のベストセットのバックテストバランスグラフだけだ。
実際には、ノーマルトレード、非常に良い、ちょうど良いの3つの状態があります。
5枚。
値は定数または動的ですか？