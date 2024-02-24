トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3362

Maxim Dmitrievsky #:

いいえ、そのような問題は起きていません。

しばらくアイドル状態が続くと、演算コアは間違いなくシャットダウンしている

ああ、もう読んだよ。


ノートパソコンでColabを実行できる時間は？ コミュニケーション

Colabはインタラクティブな計算を優先します。 アイドル状態で待機しているとランタイムが切れてしまいます。

Colabの無料版では、利用可能時間とお客様の利用パターンに応じて、ノートパソコンで 最大12 時間実行できます。 Colab Pro、Pro+、Pay As You Goでは、お客様のコンピューティングユニットのバランスに応じて、コンピューティングリソースの利用可能時間が延長されます。

Pro, Pro+, Pay As You Goの各プランで利用可能なコンピューティングユニットを使い切った場合、サーバー側の動作は停止します。

Colab Pro+は、十分なコンピューティングユニットがある場合、最大24時間の継続的なコード実行をサポートします。 ダウンタイムのタイムアウトは、コード実行が終了した場合にのみ適用されます。

GCP Marketplaceから 専用の仮想マシンを購入することで、実行時間の制限やダウンタイムのタイムアウトを完全に緩和することができます。

 

OOSの解釈について。

右のOOSは素晴らしく、左は非常に悪い。このような "頑健さ "をどのように評価するかは不明。6Kの非重複ポジション。

 
重ならない位置」とはどういう意味ですか？

それは単なるランダム性 だ。この場合、サンプルの前の結果とサンプルの後の結果が同じになるのもランダムだし、その逆もまたランダムだ。

 
Anatoli Kazharski #:

ポジションが重ならない」とはどういう意味ですか？

どんな瞬間でも、ポジションの数は1つ以下です。

 
fxsaber #:

ポジションの数は常に1つ以下である。

さて、左側では、指標と取引の関連性は残っているが、ドリフトしている。トレンドが変わったのか何なのか。将来も右と同じようにつながるのであれば、条件的には良いTSだ。しかし、それに多くを賭けるべきでないだろう。

先月からユーロバックスで同じようなカーブを描いている。手前は良いが、奥はそうでもない。
 
1) このようなロバスト性を悪く評価する必要がある。
実際、グラフ上では明らかにシステムの3つの異なる状態が見える。

2) 最適化パラメータはありますか？
いくつあって、それは何ですか？
 
TCの状態は見えない。これは、最適化後のベスト・セットのバックテスト・バランス・グラフにすぎません。

5個です。

 

Maxim Dmitrievsky #:
そうやって何でも説明できる。もちろん、具体的に言えることは何もない。私自身は調整だと思う。なぜなら、左への "ドリフト "の始まりは、サンプルのスタート地点と非常によく一致しているからだ。このような状況では、OOSはもちろん説明できます。

私は先月からユーロバックスで同じようなカーブを描いている。前が良く、後ろがあまり良くない。

これもEURUSDだ。右のOOSは2023年の最後の4ヶ月。最適化 - 2023年の残り。

 
実際には、ノーマルトレード、非常に良い、ちょうど良いの3つの状態があります。

値は定数または動的ですか？

