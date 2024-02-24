トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1235

新しいコメント
 
レナト・アフティアモフ

間違いを指摘したら、直してくれる。

しかし、それだけではありません。

どうしよう、うちのA_K2はきれいな絵が好きなんだけど。心はどうしようもない。

科学オタクでもある)

 
ユーリイ・アサウレンコ

どうしよう、うちのA_K2はきれいな絵が好きなんだけど。心はどうしようもない。

科学オタクでもある)

なるほど、完璧な故障診断のようだ。写真の最後に信号がないのがわからなかった...。まあ、興奮でメガネが曇っているのは私のせい？

 
ユーリイ・アサウレンコ

どうしよう、うちのA_K2はきれいな絵が好きなんだけど。心はどうしようもない。

科学オタクでもある)

どうせロシア人の方がプログラマーとして優秀なんだから。

常識のようなものです。

これは、将来への布石なのだろう。

 
レナト・アフティアモフ

どうせなら、ロシア人の方がプログラミングが得意なんだから。

というのが一般的です。

ええ、もちろんそうです。ただ、ロシアの番組はない）。

 
ユーリイ・アサウレンコ

ええ、もちろん涼しくなっていますよ。ロシア製のソフトがないことを除けば)

まあ

海外では給料が高い;)

 
レナト・アフティアモフ

まあ、エヘン...

給料は海外の方が高いですからね（笑）。

兄のいとこがアメリカ支社で働いていたのですが、彼はデルフィでいくつかの帽子を作っていました。ウクライナには7つのオフィスがあり、各オフィスに5人ほどのプロガーがいました。

そこで、アメリから2年間ほどニューヨークの本社に移らないかと誘われたが、給料が1500ドルなので嫌だという。

夏には息子も生まれ、そろそろ次のステップに進まなければと思い、オファーを受けた。マンハッタンが見えるアパートを3,600ドルで借り、5,000ドルの給料をもらった。

それが、どこで働くかの違いなんですね。ちなみに、ピックアップされたのは彼だけですから、そこも簡単ではなく、本当のプロが必要なんです。

P.S. 6月に家族で行く予定です。
 
ヴィタリー・ムジチェンコ

兄のいとこがアメリカ支社で働いていて、デルフィの帽子を作っていたんですが、ウクライナに7つのオフィスがあって、それぞれに5人くらいのプロジェクターがいたんです。

そこで、アメリから2年間ほどニューヨークの本社に行かないかと誘われたが、給料が1500ドルだったこともあり、嫌だという。

夏には息子も生まれ、そろそろ次のステップに進まなければと思い、オファーを受けた。マンハッタンが見えるアパートを3,600ドルで借り、5,000ドルの給料をもらった。

それが、どこで働くかの違いなんですね。ちなみに、撮られたのは彼一人なので、簡単には行けません、本当のプロが必要です。

紛れもなく
 
レナト・アフティアモフ

まあ

海外は給料が高いから;)

 
Alexander_K2 です。

まあ、完全に故障の指標にしか見えませんが。写真の最後にある信号の欠落に気づかなかった...。まあ、興奮でメガネが曇ってるんだから、仕方ないか。

お前ら一体どうしたんだ？そんな七面鳥があったら、1ヶ月でザッカーバーグとベゾスを合わせたよりもお金持ちになっちゃうよ。

もちろん、過去の価格によってではなく、インジケータは、美しい距離に、未来に覗いて、それは、いじめっ子のウィザードが私に長く、一生懸命尋ねたように、MOのために、トレンドとフロットのための唯一の目標です。


えーみんな、一番いいと思っていたのに。

 
Renat Akhtyamov：

どうせなら、ロシア人の方がプログラマーとして優れている。

それは、ある意味、誰もが認めるところです。

私はそうは思いません。

今、プログラマー・コーダーの中では、インド人が一番強いんです。冗談抜きで、私はさまざまなプロジェクトで 彼らと一緒に仕事をすることができました。

だから、私がニューログラールを見つける最後の望みは、マックスと彼のインド人メンターなんだ。ヒンドゥー教徒は、もともと宗教心が強く、困っている人への思いやりがあるので、みんなに配ってくれるのです。

1...122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242...3399
新しいコメント