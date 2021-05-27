カーソル上の情報の消し方を教えてください
トレンドラインやフィボナッチを使用するとこの窓が出てきてしまうのでこの消し方の設定を知ってる方がいたら教えてください
ファイル:
IMG_1016.JPG 3001 kb
kaz:
オブジェクトの場合は「MQL ToolTip 非表示」でググれば出てくるはず。
MA等バッファーを使ったものは、ラベルとショートネームの設定値を"" (null)にする。
所で、画像の投稿には を使用（必要な部分だけ）。
質問のたびにスレを立てるのではなく、似たような質問は同じテーマのスレを再使用してください。
Nagisa Unada:
ありがとうございます
気をつけます
