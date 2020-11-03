iStochasticで取得するシグナルについて
「 Meta trader 5で画面に表示しているStochastic Oscillator」とは何のことですか？
オシレーターフォルダーに入っている Stochastic Oscillatorで確認してみましたが、何も違いはありません。
迅速な返信ありがとうございます。
確認が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
「 Meta trader 5で画面に表示しているStochastic Oscillator」 とは挿入でチャートに表示出来るインジケータの事です。
分かりにくくて申し訳ありませんでした。
「 オシレーターフォルダーに入っている Stochastic Oscillator 」が上記のインジケータという事でよろしいでしょうか？
違いが無いとはインジケータで表示されているシグナルとプログラムで取れるシグナルに違いが無いという事でしょうか。
画像を添付させて頂きましたがDispChartというダイアログで表示しているMainとSignalがiStochasticで取得した値になります。
下に表示しているインジケータとMainは一致するのですがSignalが一致しません。
最新の値を見て貰うとMainはインジケータが「15.89」でダイアログの方も「15.888」で一致しています。
しかしSignalはインジケータが「19.31」であるのにダイアログの方は「21.583」で一致しません。
Nagisa Unadaさんの環境では一致していると言う事は環境が違うからでしょうか。
正直この問題は何をしても解決しないのでお手上げです。
MT5標準の Stochastic Oscillator のデータと、添付の Demo_iStochastic.mq5 のデータを比較したものです。全く同じになります。
たぶん設定が違うか、またはプログラムに間違いがあるのでしょう。それは私には分かりません。
ところで、何で私のアカウントへのリンクを貼ってあるのですか？
間違って貼り付けてしまったのなら、「編集」をクリックして削除してください。
ありがとうございます。
試してみます。
プロフィールをクリックしたら挿入してしまったみたいです。
初心者で申し訳ないです。
iStochasticで取得するシグナルについてですがMeta trader 5で画面に表示しているStochastic OscillatorのシグナルとiStochasticで取得するシグナルで同一時間での値が異なります。
約1%～3%程度の開きがあります。
この原因に心当たりがある方はおられるでしょうか？
%K期間、%D期間、スローイングについては同一の値を設定していますしメインについては同じ値が取れています。