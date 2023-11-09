金融操作が制限されています。技術サポートチームまでお問い合わせください
tsutomu0610:
ＥＡのインストール、購入ができなくなりました。
サポートに問い合わせしましたが１週間返事がありません。
原因は何でしょうか？
こういう制限にあったことがないですね。
ログにエラーがありませんか。
ありがとうございます。
ログとはなにでしょうか？
tsutomu0610:
ありがとうございます。
ログとはなにでしょうか？
どういたしまして。
私は一般投資家で、あまり詳しくないのですが、ログは履歴のことです。
MT4かMT5に履歴タブがありますよ。
@TETUYA002 #: 各成長率と年間成長率の数字が合いません。原因はなんでしょうか？
フォーラムにスパムを送信したり、質問を複数回投稿したりするのはやめてください。
計算は正しいです。 以下をお読みください... 1～12月期の成長率はYTD成長率に当たらない場合、YTD成長率はどうやって計算するのですか？
また、それぞれの期間中の入金と出金を考慮することも忘れないでください。
これは英語の原文を自動翻訳したものです。
Please stop spamming the forum and posting your question multiple times.
The calculations are correct. Please read the following ... 1～12月期の成長率はYTD成長率に当たらない場合、YTD成長率はどうやって計算するのですか？
Also remember to take into account any deposits and withdrawals during the respective intervals.
シグナルについてよくある質問
- 2015.09.21
- www.mql5.com
シグナル機能についてよくある質問を以下に掲載しています。必要に応じて、質問リストが更新されます。探している質問が見つからない場合、コメントに書いてください。 質問をする前に、このテーマについて記事を読んでみてください...
取引の機会を逃しています。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
新規登録 ログイン
WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。
ＥＡのインストール、購入ができなくなりました。
サポートに問い合わせしましたが１週間返事がありません。
原因は何でしょうか？