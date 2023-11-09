金融操作が制限されています。技術サポートチームまでお問い合わせください

ＥＡのインストール、購入ができなくなりました。

サポートに問い合わせしましたが１週間返事がありません。

原因は何でしょうか？

 
tsutomu0610:

こういう制限にあったことがないですね。

ログにエラーがありませんか。

 

ありがとうございます。

ログとはなにでしょうか？

 
どういたしまして。

私は一般投資家で、あまり詳しくないのですが、ログは履歴のことです。

MT4かMT5に履歴タブがありますよ。

 

各成長率と年間成長率の数字が合いません。

原因はなんでしょうか？

iin.png  90 kb
 
フォーラムにスパムを送信したり、質問を複数回投稿したりするのはやめてください。

計算は正しいです。 以下をお読みください... 1～12月期の成長率はYTD成長率に当たらない場合、YTD成長率はどうやって計算するのですか？

また、それぞれの期間中の入金と出金を考慮することも忘れないでください。

これは英語の原文を自動翻訳したものです。

Also remember to take into account any deposits and withdrawals during the respective intervals.

新しいバージョンのやり方が分かりません。

誰か教えてください。

